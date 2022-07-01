Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Firuze, Kağan’la yüzleşiyor!

'Sevmek Zamanı'nın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragman nefes keserken yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar da ortaya çıktı.
SEVMEK ZAMANI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar.
Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir.
Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar. Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar.