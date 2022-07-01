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    • 01.07.2022 18:28
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    • 01.07.2022 18:29
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    Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Firuze, Kağan’la yüzleşiyor!

    atv’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği dizisi ‘Sevmek Zamanı’nın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragmanın ardından yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar da ortaya çıktı. İşte başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen’in üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümünden ipuçları...

    Gerçekleri öğrenen Firuze, Kağan’la yüzleşiyor!

    'Sevmek Zamanı'nın merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı doruklara çıkaran fragman nefes keserken yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar da ortaya çıktı.

    SEVMEK ZAMANI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar.

    Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir.

    Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar. Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar.

        Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir. Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir.

        Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.

        SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU
        İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar

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        Haberler Televizyon Sevmek Zamanı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gerçekleri öğrenen Firuze, Kağan’la yüzleşiyor!
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