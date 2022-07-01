Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazsam çekimleri başladı! Sete çıkıldı işte atv'nin yeni bombasından ilk kareler

Türk devletlerinin kaderi Cezayir'in elinde!

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.