Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Çekiç ve Gül'de rol alacak

Çekiç ve Gül: Behzat Ç adlı dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Emrah Serbes'in 'Her Temas İz Bırakır' isimli romanından diizye uyarlanan Behzat Ç'nin takipçilerine müjde! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı fenomen dizinin Temmuz ayında sete çıkması planlanıyor. Gökçe Eyüboğlu'nu kadrosuna alan yapım bu kez genç kuşaktan başarılı bir oyuncu ile anlaştı. İşte heyecanla ve merakla beklenen Çekiç ve Gül: Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu...