Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Çekiç ve Gül'de rol alacak

Çekiç ve Gül: Behzat Ç adlı dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Emrah Serbes'in 'Her Temas İz Bırakır' isimli romanından diizye uyarlanan Behzat Ç'nin takipçilerine müjde! Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı fenomen dizinin Temmuz ayında sete çıkması planlanıyor. Gökçe Eyüboğlu'nu kadrosuna alan yapım bu kez genç kuşaktan başarılı bir oyuncu ile anlaştı. İşte heyecanla ve merakla beklenen Çekiç ve Gül: Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu...
BEHZAT Ç. EKRANLARA YENİDEN DÖNÜŞ YAPIYOR
Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Behzat Ç" adıyla yeniden çekiliyor. Önümüzdeki ay çekimlerine başlanması beklenen dizinin oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.
"Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de!" sloganıyla çekilecek olan dizi blutv'de seyirciyle buluşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gökçe Eyüboğlu ile anlaşa yapım bu kez de Burak Dakak'ı kadrosuna kattı.
Yetenekli oyuncu Demet Akbağ, Salih Bademci ve Sinem Ünsal'la oynadığı "Aydınlıkevler" oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
HAKİM DİZİSİNDE ROL ALACAKTI
Geçen sezon son anda tiyatro oyunlarının yoğunluğu nedeniyle Erdal Beşikçioğlu'yla rol alacağı Hakim dizisinden ayrılan Burak Dakak böylece usta aktörle "Behzat Ç"de buluşmuş olacak.