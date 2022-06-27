Gül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben buraya ait değilim”

Büyük bir sırla yüzleşmek zorunda kalan Gonca'yı teselli eden isim ise Toprak oldu. Gonca "Kalbim ağrıyor" derken Toprak, genç kızın elini tutarak ona destek oldu. Toprak, "Anneni tanımazdım ama duyduğum kadarıyla annen seni böyle görmeyi hiç istemezdi" diye konuştu.