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    • Televizyon
    • 28.06.2022 00:19
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    • 28.06.2022 00:27
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    Gül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben buraya ait değilim”

    Duygusal, romantik ve eğlenceli sahneleriyle Pazar akşamına damga vuran Gül Masalı’nın 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir merakla takip edilen dizinin üçüncü bölüm fragmanına “Ben buraya ait değilim” sözleri damga vurdu. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Gül Masalı’nın 3. bölüm fragmanı...

    “Ben buraya ait değilim”

    Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nun başrollerinde yer aldığı Gül Masalı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

    GÜL MASALI 2. BÖLÜMÜ BEĞENİ TOPLADI
    Gül Masalı 2. Bölümü ile atv ekranlarına damga vurdu. Muhteşem öyküsüyle izleyenlerin karşısına çıkan Gül Masalı, 2. Bölümü ile beğeni topladı.

    atv ekranında izleyiciyle buluşan Gül Masalı, çok beğenilen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Gül Masalı 2. Bölüm'de heyecan hiç dinmedi.

    Gül Masalı'nın ilk bölümünde annesinin mezarıyla ilgili büyük bir sır öğrenen Gonca, babasından hesap sordu. Gonca, "Neden sahte bir mezara götürdün beni baba" diye sorarak gözyaşı döktü. İstanbul'da bildiği mezarın Isparta'da çıkması Gonca'yı büyük bir hüzne boğdu. Gonca, annesinin neden yanında olmadığını da merak etti.

        TOPRAK, GONCA'NIN YARDIMINA KOŞTU
        Gonca, öğrendiklerinin ardından ayakta durmakta zorlanırken "Beni neden kandırdın? İnsan bir tanecik kızına böyle bir yalan söyler mi?" diye sordu. Gonca'nın babası Tahir de telefon konuşmasının ardından Isparta'ya doğru yola çıktı.

        Büyük bir sırla yüzleşmek zorunda kalan Gonca'yı teselli eden isim ise Toprak oldu. Gonca "Kalbim ağrıyor" derken Toprak, genç kızın elini tutarak ona destek oldu. Toprak, "Anneni tanımazdım ama duyduğum kadarıyla annen seni böyle görmeyi hiç istemezdi" diye konuştu.

        İkinci bölümü ile ekrana gelen Gül Masalı, her Pazar yeni bölümleriyle atv'de.
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