Gül Masalı 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben buraya ait değilim”

Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nun başrollerinde yer aldığı Gül Masalı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
GÜL MASALI 2. BÖLÜMÜ BEĞENİ TOPLADI
Gül Masalı 2. Bölümü ile atv ekranlarına damga vurdu. Muhteşem öyküsüyle izleyenlerin karşısına çıkan Gül Masalı, 2. Bölümü ile beğeni topladı.
atv ekranında izleyiciyle buluşan Gül Masalı, çok beğenilen bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Gül Masalı 2. Bölüm'de heyecan hiç dinmedi.
Gül Masalı'nın ilk bölümünde annesinin mezarıyla ilgili büyük bir sır öğrenen Gonca, babasından hesap sordu. Gonca, "Neden sahte bir mezara götürdün beni baba" diye sorarak gözyaşı döktü. İstanbul'da bildiği mezarın Isparta'da çıkması Gonca'yı büyük bir hüzne boğdu. Gonca, annesinin neden yanında olmadığını da merak etti.