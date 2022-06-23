Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları ve konusu!

Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Konusu ne? soruları filmin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İlk kez 26 Şubat 2019 tarihinde gösterime giren film 1 saat 44 dakikalıktır. Oyuncular arasında Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu gibi başarılı isimler yer almaktadır. İşte filme dair diğer bilgiler...
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ OTELDE?
Öldür Beni Sevgilim filmi Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarıda ve Fethiye'de çekildi.
ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. Film çekimleri ise Muğla Fethiye'de yapılmıştır.