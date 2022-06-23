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    • Televizyon
    • 23.06.2022 21:42
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    • 23.06.2022 21:46
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    Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları ve konusu!

    Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı Türk filmi Öldür Beni Sevgilim bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan paylaşmaktadır. Peki Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Öldür Beni Sevgilim konusu ne? İşte tüm detaylar...

    Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde?

    Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kimler? Konusu ne? soruları filmin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. İlk kez 26 Şubat 2019 tarihinde gösterime giren film 1 saat 44 dakikalıktır. Oyuncular arasında Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu gibi başarılı isimler yer almaktadır. İşte filme dair diğer bilgiler...

    ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ OTELDE?

    Öldür Beni Sevgilim filmi Muğla ve İstanbul'un farklı noktalarıda ve Fethiye'de çekildi.

    ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet'i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli'nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. Film çekimleri ise Muğla Fethiye'de yapılmıştır.

        ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.

        5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.
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        Haberler Televizyon Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi, hangi otelde? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları ve konusu!
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