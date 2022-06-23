İçimizdeki Ateş dizisi nerede çekiliyor? Yener & Tan Hukuk nerede? İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncuları kim? İşte oyuncuları ve karakterleri

İçimizdeki Ateş dizisi nerede çekiliyor? Yener & Tan Hukuk nerede? İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncuları kim? soruları yeni diziyi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizi 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Hukuk fakültesinden mezun olmuş 4 gencin savaşını konu edinen İçimizdeki Ateş dizisi hakkında tüm bilgiler haberimizde...