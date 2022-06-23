İçimizdeki Ateş dizisi nerede çekiliyor? Yener & Tan Hukuk nerede? İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncuları kim? İşte oyuncuları ve karakterleri

İçimizdeki Ateş dizisi nerede çekiliyor? Yener & Tan Hukuk nerede? İçimizdeki Ateş konusu ne, oyuncuları kim? soruları yeni diziyi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizi 23 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Hukuk fakültesinden mezun olmuş 4 gencin savaşını konu edinen İçimizdeki Ateş dizisi hakkında tüm bilgiler haberimizde...
İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? YENER & TAN HUKUK NEREDE?
Ateş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Çekimlerde İstanbul'un bir çok farklı semt ve sokağı kullanılıyor.
İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU NEDİR?
Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.
Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.