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    • Televizyon
    • 22.06.2022 19:42
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    • 22.06.2022 19:57
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    İnternetten tanışıp 6 günde evlenmişlerdi! Esra Erol’da gerçekler bir bir ortaya çıktı! Selma’nın bayılma taklidi herkesi şoke etti

    ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Selma Atılgan, evlilik sitesi üzerinden tanıştığı ve nikah masasına oturduğu Orhan Atılgan'ın evi terk ettiğini belirterek başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine canlı yayına çıkan Orhan Bey, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Taraflar birbirini yalanlarken çocuklara şiddet uyguladıkları gerçeği herkesi kahretti. Orhan Bey’in kuzeninin programa telefonla bağlanması üzerine ise olanlar oldu. Kendini yere atarak bayılma taklidi yapan Selma Hanım, herkesi şoke etti. İşte o anlar...

    Esra Erol’da gerçekler bir bir ortaya çıktı!

    Esra Erol'da programına başvuran Selma Hanım, "Oğlum beni evlenme sitesine kaydetti. Orada Orhan Atılgan ile tanıştım. Birbirimizden elektrik aldık. 6 gün sonra yanına gittim, dini nikah kıydık" diyerek eşiyle tanışma hikayesini anlattı.

    Orhan Bey'le hem çaresiz kaldığı hem de ondan hoşlandığı için evlendiğini belirten Selma Hanım, evliliklerinin bir süre sonra çatırdamaya başladığını ve eşinin evi terk ettiğini söyledi.

    Eşine evlenmeden önce hakkındaki her şeyi anlattığını söyleyen Selma Hanım, "Çocuklarımdan bahsettim, bir çocuğumun engelli olduğunu söyledim. Her şeyi kabul etti. İstanbul'da beni çiçeklerle karşıladı. Evine gittik, dini nikahımızı yaptırdık. 5 ay sonra ise resmi nikah kıydık. Resmi nikahın ertelenmesinin nedeni o boşanma aşamasındaydı henüz boşanmamıştı" dedi.

        Selma Hanım, programın ilerleyen dakikalarında eşini kendisine ihanet ettiği, düğünde sahte altın taktığı, kendisini engellediğini ve şu an başka bir kadınla yaşadığını öne sürdü.

        Selma Hanım, "Bana hayatı zehir etti. Beni bir eve getirdi, balkonu yok bir şeyi yok. Ben balkonsuz evde yaşadım. Çocuğumun eşyalarını asmak zorundaydım" diyerek herkesi şoke etti.

        BÜYÜK YÜZLEŞME
        Selma Hanım'ın iddiaları üzerine canlı yayına çıkan Orhan Bey, eşiyle yaşadığı sıkıntıları şöyle anlattı: "Temizlik hastası. Benim dokunduğum her şeyi çöpe atıyordu. Kapımın önünde üstümü çıkarttırıyordu. Karşısında çocuk var gibi azarlıyordu, evden kovuyordu"

            Şiddet iddialarına da yanıt veren Orhan Bey, "Bu benim üçüncü evliliğim. Ben bir kadına şiddet uygulayacak kadar aciz değilim. Eski eşlerimi arayın, onlara sorun" şeklinde konuştu.

            Hakkındaki tüm iddialara yanıt veren Orhan Bey, eşinin telefonunu neden engellediğinin sorulması üzerine "Ben artık nefret etme safhasına geldim. Konuşmak değil, boşanmak istiyorum" dedi.

            ESKİ EŞİ CANLI YAYINDA
            Selma Hanım'ın eski eşi de canlı yayına telefonla bağlanarak Orhan Bey'in çocuğuna şiddet uyguladığını belirterek şöyle konuştu: "Bu yüzden evlerine üç kez polis gönderdim. Çocuk şikayetçi olamamış, nedenini sorunca 'baba bana baskı yaptı' dedi" Selma Hanım ise eski eşini doğrularken Orhan Bey, "Elimde video var, Selma bana vur kafasına diyordu" ifadelerini kullandı.

                Taraflar kan dorudan açıklamalarda bulunurken Orhan Bey'in kuzeni, canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Benim çocuğa şiddet olayından haberim yok. Ancak Orhan'ın dokunduklarını çöpe atması, onu kapıda soyması doğru. Daha önce engelli çocukları için programlara çıktı. Buraya çıkmadan da önce eşini tehdit ederek çıktı"

                Orhan Bey'in kuzeninin açıklamaları üzerine stüdyoyu terk etmek isteyen Selma Hanım, bir anda kendini yere atarak bayılma taklidi yaptı ve herkesi şoke etti. Selma Hanım'ın bu hamlesinin ardından Esra Erol, "Ben bu kuzenle tekrar konuşmak istiyorum, bayıltacak kadar ne söyleyecekti acaba" diyerek programı sonlandırdı.
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