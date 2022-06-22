İnternetten tanışıp 6 günde evlenmişlerdi! Esra Erol’da gerçekler bir bir ortaya çıktı! Selma’nın bayılma taklidi herkesi şoke etti

Eşine evlenmeden önce hakkındaki her şeyi anlattığını söyleyen Selma Hanım, "Çocuklarımdan bahsettim, bir çocuğumun engelli olduğunu söyledim. Her şeyi kabul etti. İstanbul'da beni çiçeklerle karşıladı. Evine gittik, dini nikahımızı yaptırdık. 5 ay sonra ise resmi nikah kıydık. Resmi nikahın ertelenmesinin nedeni o boşanma aşamasındaydı henüz boşanmamıştı" dedi.