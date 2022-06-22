İnternetten tanışıp 6 günde evlenmişlerdi! Esra Erol’da gerçekler bir bir ortaya çıktı! Selma’nın bayılma taklidi herkesi şoke etti

Esra Erol'da programına başvuran Selma Hanım, "Oğlum beni evlenme sitesine kaydetti. Orada Orhan Atılgan ile tanıştım. Birbirimizden elektrik aldık. 6 gün sonra yanına gittim, dini nikah kıydık" diyerek eşiyle tanışma hikayesini anlattı.
Orhan Bey'le hem çaresiz kaldığı hem de ondan hoşlandığı için evlendiğini belirten Selma Hanım, evliliklerinin bir süre sonra çatırdamaya başladığını ve eşinin evi terk ettiğini söyledi.
Eşine evlenmeden önce hakkındaki her şeyi anlattığını söyleyen Selma Hanım, "Çocuklarımdan bahsettim, bir çocuğumun engelli olduğunu söyledim. Her şeyi kabul etti. İstanbul'da beni çiçeklerle karşıladı. Evine gittik, dini nikahımızı yaptırdık. 5 ay sonra ise resmi nikah kıydık. Resmi nikahın ertelenmesinin nedeni o boşanma aşamasındaydı henüz boşanmamıştı" dedi.