Büyük sınav başlıyor! İçimizdeki Ateş ilk bölümünde neler yaşanacak?

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' Perşembe akşamlarının vazgeçilmesi olmaya geliyor.
Peki yarın akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak olan İçimizdeki Ateş'te neler yaşanacak? İşte detaylar...
İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.
Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.