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    • Televizyon
    • 22.06.2022 18:50
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    • 22.06.2022 18:50
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    Büyük sınav başlıyor! İçimizdeki Ateş ilk bölümünde neler yaşanacak?

    atv’nin iddialı dizileri arasında gösterilen ‘İçimizdeki Ateş’ perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Peki başrollerinde Burak Sevinç ile Ceren Benderlioğlu’nun yer aldığı İçimizdeki Ateş 1. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

    Büyük sınav başlıyor!

    Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' Perşembe akşamlarının vazgeçilmesi olmaya geliyor.

    Peki yarın akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak olan İçimizdeki Ateş'te neler yaşanacak? İşte detaylar...

    İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
    Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

    Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.

        En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir.

        Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

        İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCU KADROSU
        Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)
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        İçimizdeki Ateş
        Haberler Televizyon Büyük sınav başlıyor! İçimizdeki Ateş ilk bölümünde neler yaşanacak?
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