Esra Erol’da ilginç olay: Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi! “Beni balkonsuz evde yaşattı” diyerek sitem etti

Orhan Bey'le hem çaresiz kaldığı hem de ondan hoşlandığı için evlendiğini belirten Selma Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "O beni ben onu beğenmiştik. Bana 6 gün sonra 'Çık gel, eşyalarını al. Yol paranı ben vereceğim' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'a geldim"