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    • Televizyon
    • 21.06.2022 19:05
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    • 21.06.2022 19:38
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    Esra Erol’da ilginç olay: Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi! “Beni balkonsuz evde yaşattı” diyerek sitem etti

    Selma Atılgan, iki kez nikah masasına oturdu ve aradığı mutluluğu bulamadı. Her iki evliliğinden de iki evladı olan dört çocuk annesi Selma Hanım, çaresiz kalınca 15 yaşındaki oğlundan kendisini evlendirme sitesine kayıt ettirmesini istedi. Kaydolduğu sitede Orhan Atılgan ile tanışan ve 6 gün içinde evlilik kararı alan Selma Hanım, eşyalarını toplayıp soluğu İstanbul’da aldı. Ancak çiftin evlilikleri bir süre sonra çatırdamaya başladı ve Orhan Bey evi terk etti. Eşine ulaşamayan ve faturalarını ödeyemeyen Selma Hanım ise soluğu ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da aldı. Selma Atılgan’ın canlı yayında anlattıkları herkesi şoke etti...

    Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi!

    ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Selma Atılgan, evlilik sitesi üzerinden tanıştığı ve nikah masasına oturduğu Orhan Atılgan'ın evi terk ettiğini belirterek yardım istedi.

    "BİRBİRİMİZDEN ELEKTRİK ALDIK"
    Selma Hanım, eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Oğlum beni evlenme sitesine kaydetti. 15 yaşındaki ikizlerimden bunu ben istedim. Çok çaresiz olduğum için oğlum bir şey demedi. Orada Orhan Atılgan ile tanıştım. Birbirimizden elektrik aldık" dedi.

    Orhan Bey'le hem çaresiz kaldığı hem de ondan hoşlandığı için evlendiğini belirten Selma Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "O beni ben onu beğenmiştik. Bana 6 gün sonra 'Çık gel, eşyalarını al. Yol paranı ben vereceğim' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'a geldim"

    HER ŞEYİ ANLATTI!
    Eşine evlenmeden önce hakkındaki her şeyi anlattığını söyleyen Selma Hanım, "Çocuklarımdan bahsettim, bir çocuğumun engelli olduğunu söyledim. Her şeyi kabul etti. İstanbul'da beni çiçeklerle karşıladı. Evine gittik, dini nikahımızı yaptırdık. 5 ay sonra ise resmi nikah kıydık. Resmi nikahın ertelenmesinin nedeni o boşanma aşamasındaydı henüz boşanmamıştı"

        Mutlu giden evliliklerinin bir süre sonra çatırdamaya başladığını belirterek şöyle konuştu: "Bana gelinlik giydirdi, çok mutluyduk. İyi niyetliydi, kimsenin kalbini kırmazdı. 2 çocuğum babasıyla kalıyordu, 2 çocuğum bizle. Bir süre sonra eşim, büyük oğlumla anlaşamadı. Engelli oğlumla çok iyi anlaşıyordu. Ancak annesi devreye girince değişmeye başladı. Ailesi 'sen buna bakamazsın' diyerek eşimi oğlumdan uzaklaştırdı"

        İHANET İDDİASI!
        Eşine geç saatlerde mesajların geldiğini belirterek aldatıldığını ileri süren Selma Hanım, "Kimden geldi mesaj deyince 'hava durumu' diyordu" dedi.

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI
        Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Selma Hanım, "Çocuğumu hastaneye götürmem gerekiyordu, bana 'arabada benzin yok' dedi. Aradan 5 dakika sonra kardeşi çağırdı, oraya gitti. Ben de o gün biraz ağır konuştum. 'Seni bırakacağım' dedi, giderken de boynumu sıktı. Bunun üzerine polisi aradım. Uzaklaştırma kararı çıkartıldı" diyerek son kavgalarını anlattı.

            Eşinin her şeyi üzerine yıktığını dile getiren Selma Hanım, "Faturalar birikti, doğalgazım kesildi. Kirayı ödeyemiyorum. Çok çaresizim, beni her yerden engellemiş. Oğlum ulaşmış, ona başka bir kadınla yaşadığını söylemiş" şeklinde konuştu.

            GELEN İHBAR ŞAŞIRTTI
            Selma Hanım'ın kayınvalidesinin komşusu canlı yayına bağlanarak: "Ben ilişkilerine yakından tanığım. Selma Hanım'ın anlattığı her şey yalan. Kendi kavasında bir şeyler kurup Orhan'ı evden kovuyordu" dedi.

            Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Selma Hanım, "Bana hayatı zehir etti. Beni bir eve getirdi, balkonu yok bir şeyi yok. Ben balkonsuz evde yaşadım. Çocuğumun eşyalarını asmak zorundaydım" diyerek herkesi şoke etti. Maddi sorunları nedeniyle evlendiğini dile getiren Selma Hanım, bu sözleri tepki çekti.
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            Balkan Ninnisi
            Haberler Televizyon Esra Erol’da ilginç olay: Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi! “Beni balkonsuz evde yaşattı” diyerek sitem etti
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