Esra Erol’da ilginç olay: Oğlu evlendirme sitesine kaydetti, 6 günde evlendi! “Beni balkonsuz evde yaşattı” diyerek sitem etti

ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına başvuran Selma Atılgan, evlilik sitesi üzerinden tanıştığı ve nikah masasına oturduğu Orhan Atılgan'ın evi terk ettiğini belirterek yardım istedi.
"BİRBİRİMİZDEN ELEKTRİK ALDIK"
Selma Hanım, eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Oğlum beni evlenme sitesine kaydetti. 15 yaşındaki ikizlerimden bunu ben istedim. Çok çaresiz olduğum için oğlum bir şey demedi. Orada Orhan Atılgan ile tanıştım. Birbirimizden elektrik aldık" dedi.
Orhan Bey'le hem çaresiz kaldığı hem de ondan hoşlandığı için evlendiğini belirten Selma Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "O beni ben onu beğenmiştik. Bana 6 gün sonra 'Çık gel, eşyalarını al. Yol paranı ben vereceğim' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'a geldim"
HER ŞEYİ ANLATTI!
Eşine evlenmeden önce hakkındaki her şeyi anlattığını söyleyen Selma Hanım, "Çocuklarımdan bahsettim, bir çocuğumun engelli olduğunu söyledim. Her şeyi kabul etti. İstanbul'da beni çiçeklerle karşıladı. Evine gittik, dini nikahımızı yaptırdık. 5 ay sonra ise resmi nikah kıydık. Resmi nikahın ertelenmesinin nedeni o boşanma aşamasındaydı henüz boşanmamıştı"