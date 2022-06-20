Firuze aşık olmuş! Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Firuze’nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok”

İlk bölümüyle atv'de izleyici ile buluşan Sevmek Zamanı, milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada da büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran bölümün ardından yeni tanıtım da yayınlandı. Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanına Firuze'nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok" sözleri damga vurdu.

İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv'de Sevmek Zamanı heyecanı başladı. Pazartesi akşamlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümü ile geceye damga vurdu. Başından sonuna büyük bir heyecana sahne olan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümünde neler oldu?