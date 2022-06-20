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    • Televizyon
    • 21.06.2022 00:30
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    • 21.06.2022 00:38
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    Firuze aşık olmuş! Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Firuze’nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok”

    atv’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, ilk bölümü ile geceye damga vurdu. Sevmek Zamanı’nın ilk bölümünde heyecan hiç bitmezken final sahnesinde yaşananlar izleyiciyi meraklandırdı. Heyecanı doruklara çıkaran bölümün ardından yeni tanıtım da yayınlandı. Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanına Firuze’nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok” sözleri damga vurdu. İşte başrollerini İlhan Şen ile Deniz Işın’ın paylaştığı Sevmek Zamanı’nın 2. bölüm fragmanı...

    Firuze aşık olmuş!

    İlk bölümüyle atv'de izleyici ile buluşan Sevmek Zamanı, milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada da büyük ses getirdi. Heyecanı doruklara çıkaran bölümün ardından yeni tanıtım da yayınlandı. Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanına Firuze'nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok" sözleri damga vurdu.

    İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
    Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv'de Sevmek Zamanı heyecanı başladı. Pazartesi akşamlarının yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk bölümü ile geceye damga vurdu. Başından sonuna büyük bir heyecana sahne olan Sevmek Zamanı'nın ilk bölümünde neler oldu?

    Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel ve Serenay Aktaş'ın yer aldığı Sevmek Zamanı, muhteşem bir başlangıç yaptı. Başından sonuna izleyicide büyük merak uyandıran diziye vapurda tanışan aşıklar damga vurdu.

    Vapurda başlayan aşkta isimler bile sır oldu. Kağan gerçek ismini Firuze'den saklayarak kendisini 'Alper' olarak tanıttı. Kısa sürede 'Alper' olarak tanıdığı kişiye büyük bir ilgi duyan Firuze, hiç tatmadığı aşkı vapurda tanıştığı o adamda buldu.

        ÖMER, ANNESİNİN YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ
        Firuze'nin ağabeyi Feryat'ın sözünün yapılacağı gece ortaya çıkan sır da küçük kardeşleri Ömer'in hayatını alt üst etti. Annesinin öldüğünü zanneden Ömer, kendisini şoke edecek bir gerçekle yüz yüze geldi. Ömer, annesinin yaşadığını öğrendi. Üç kardeşin annesinin, kocasını öldürerek elini kana buladığı ortaya çıktı.

        Sevmek Zamanı'nda Firuze-Alper aşkı günden güne büyürken ilk bölümün finali nefes kesti. Kağan'ın evli olduğunun ortaya çıkması olayların nasıl gelişeceği noktasında büyük merak uyandırdı.

        İlk bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan Sevmek Zamanı, konusuyla büyük ilgi topladı. Sevmek Zamanı oyuncuları da sosyal medyada birbirinden güzel yorumlarla destek buldu.
            Balkan Ninnisi
            Haberler Televizyon Firuze aşık olmuş! Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı: Firuze’nin "Sana olan aşkımı anlatmak için kelimelere ihtiyacım yok”
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