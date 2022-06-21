Survivor'da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti? Sürgün adasına kim gitti? 2. eleme adayı kim oldu?

Yayımlanan yeni bölümde ise Nisa ile Berkan'ın, Ogeday'ın ardından mücadele yemini akşama damga vurdu. İkili, dokunulmazlık parkuruna da büyük hırsla çıktı. Dokunulmazlıkta haftanın lezzet ödülü de tavuk burger, patates kızartması, soğan halkası oldu. Kazanan ve beraberinde 3 kişi ödülden faydalanıyor.

Oyunda yarı finale yükselen Berkan - Nagihan ile Batuhan - Adem'le karşılaştı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Nagihan ve Adem parkura çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Adem oldu. Ödüle Adem ile birlikte; Nagihan, Ayşe, Batuhan gitti.



Eleme konseyi ardından adalarında yaşananları değerlendiren yarışmacılardan Nagihan ile Hikmet arasında tartışma yaşandı. Hikmet Nagihan'a, söylediği bir söz üzerinden yüklenmeye çalışınca Nagihan ise kurduğu cümlenin, bahsettiği şekilde olmadığını belirtti.



Hikmet, ''Ogeday gitti sıra sende' dedin.'' diyerek Nagihan ile tartışmaya başladı ve başarılı kadın yarışmacı ise ''Yalan konuşuyorsun! Önce Berkan gider dedim.'' şeklinde duruma açıklık getirmeye çalıştı.