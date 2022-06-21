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    • Haberler
    • 21.06.2022 08:41
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    • 21.06.2022 08:41
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    Survivor'da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti? Sürgün adasına kim gitti? 2. eleme adayı kim oldu?

    Survivor'da sona dooğru yaklaşılırken birçok kişi heyecanla şampiyonun kim olacağını merak ediyor. Bu nedenle elemelerin hemen ardından en sık aratılanlar arasında Survivor kim elendi sorusu yer alıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor sürgün adasına kim gitt? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Survivor’da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti?

    Survivor büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Survivor 2022 kim gitti sorusu yer alıyor. Eleme adayları arasında kimin adaya veda edeceği hakkında araştırmalar hızlandı. Survivor kim elendi ve Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz

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    SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

    Survivor'da bireysel yarışlarda kadınlar ve erkekler birlikte yarışıyorlar. Dün akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlığı alan isim Ayşe oldu.


    SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da son elemenin ardından takım oyunları yerine bireysel performansa geçildi. Son yapılan elemede adaya Ogeday veda etmişti. Acun Ilıcalı, o ismi konseyde açıkladı.


        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken parkura çıkan Adem talihsizlik yaşadı. Yüzünde ufak bir açılma olan Adem'e hemen müdahale edildi.Survivor kim elendi, kim gitti Survivor eleme adayı kim oldu 19 Haziran Survivor birinci eleme adayı kim oldu Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı.

        Yayımlanan yeni bölümde ise Nisa ile Berkan'ın, Ogeday'ın ardından mücadele yemini akşama damga vurdu. İkili, dokunulmazlık parkuruna da büyük hırsla çıktı. Dokunulmazlıkta haftanın lezzet ödülü de tavuk burger, patates kızartması, soğan halkası oldu. Kazanan ve beraberinde 3 kişi ödülden faydalanıyor.

        Oyunda yarı finale yükselen Berkan - Nagihan ile Batuhan - Adem'le karşılaştı. Rakiplerini yenerek finale yükselen Nagihan ve Adem parkura çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan Adem oldu. Ödüle Adem ile birlikte; Nagihan, Ayşe, Batuhan gitti.


        Eleme konseyi ardından adalarında yaşananları değerlendiren yarışmacılardan Nagihan ile Hikmet arasında tartışma yaşandı. Hikmet Nagihan'a, söylediği bir söz üzerinden yüklenmeye çalışınca Nagihan ise kurduğu cümlenin, bahsettiği şekilde olmadığını belirtti.


        Hikmet, ''Ogeday gitti sıra sende' dedin.'' diyerek Nagihan ile tartışmaya başladı ve başarılı kadın yarışmacı ise ''Yalan konuşuyorsun! Önce Berkan gider dedim.'' şeklinde duruma açıklık getirmeye çalıştı.


        Ardından tartışma sırasında Nagihan, şahit olarak Ayşe'yi olaya dahil etti ve ''Ben nasıl bu adamla baş edeceğim'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.


        Sözlerinin devamında ''Buradan çıktıktan sonra ciddi bir tedaviye ihtiyacım olacak. Survivor'a geldim dedim benim sınavım Hikmet'miş, Survivor değilmiş.'' şeklinde konuştu.


        Hikmet'e karşı oyunu kazanan Nagihan'ın sevinci karşısında ''Terbiyesizlik yapma!'' diyen Hikmet'e yanıt olarak ise kadın yarışmacı, ''Hiçbir Survivor kadını bunu hak etmiyor. Potada da savaşacağız. Seninle muhatap olmuyorum.'' sözlerini kullandı.


        Nagihan, Hikmet ile yaşadığı gerginlik hakkında şunları söyledi: ''Çok kötü bir gün geçirdim. Sinirlerim gerçekten çok bozuk. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Normal bir insan değil Hikmet. Kendi cezamı kendim kesmişim onunla aynı platforma gelerek. İnsanlıktan çıkmış insan diyebilirim.


        Sabrımın son noktasındayım. Tükendim, bittim. Çok üzgünüm Acun Bey. Geldiğime geleceğime çok pişman oldum. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Ağzından çıkan her şeyi her dakika inkar ettiği için hiçbir şey konuşamadım. Her şey kazanmak değil. Bu kadar insanların ayağını kaydırarak, günahına girerek hak etmediğin kupa mı, dörtlü koltuk mu, hak et!''


            Söz alan Hikmet ise ''Ben adaya gidiyorum, adadan yarışa geliyorum. Kimseye kötü sözüm yok. Nagihan'a kötü kırıcı söz söylemedim.'' dedi.


            Günün dokunulmazı olan Adem, haftanın ilk eleme adayını açıkladı.


            Haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.

            Dokunulmazlığı alan Ayşe 2.eleme adayı olarak Nisa'nın ismini verdi. İlk eleme adayı ise Berkan olmuştu.
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            Balkan Ninnisi
            Haberler Haberler Survivor'da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti? Sürgün adasına kim gitti? 2. eleme adayı kim oldu?
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