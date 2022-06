Survivor'da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti? Sürgün adasına kim gitti? 2. eleme adayı kim oldu?

Ardından tartışma sırasında Nagihan, şahit olarak Ayşe'yi olaya dahil etti ve ''Ben nasıl bu adamla baş edeceğim'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Sözlerinin devamında ''Buradan çıktıktan sonra ciddi bir tedaviye ihtiyacım olacak. Survivor'a geldim dedim benim sınavım Hikmet'miş, Survivor değilmiş.'' şeklinde konuştu.



Hikmet'e karşı oyunu kazanan Nagihan'ın sevinci karşısında ''Terbiyesizlik yapma!'' diyen Hikmet'e yanıt olarak ise kadın yarışmacı, ''Hiçbir Survivor kadını bunu hak etmiyor. Potada da savaşacağız. Seninle muhatap olmuyorum.'' sözlerini kullandı.



Nagihan, Hikmet ile yaşadığı gerginlik hakkında şunları söyledi: ''Çok kötü bir gün geçirdim. Sinirlerim gerçekten çok bozuk. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Normal bir insan değil Hikmet. Kendi cezamı kendim kesmişim onunla aynı platforma gelerek. İnsanlıktan çıkmış insan diyebilirim.



Sabrımın son noktasındayım. Tükendim, bittim. Çok üzgünüm Acun Bey. Geldiğime geleceğime çok pişman oldum. Nereden geldiğini unutmayacaksın. Ağzından çıkan her şeyi her dakika inkar ettiği için hiçbir şey konuşamadım. Her şey kazanmak değil. Bu kadar insanların ayağını kaydırarak, günahına girerek hak etmediğin kupa mı, dörtlü koltuk mu, hak et!''