Survivor'da büyük şok! Survivor 2022 kim elendi, kim gitti? Sürgün adasına kim gitti? 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Survivor 2022 kim gitti sorusu yer alıyor. Eleme adayları arasında kimin adaya veda edeceği hakkında araştırmalar hızlandı. Survivor kim elendi ve Survivor 2. eleme adayı kim oldu sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz
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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Survivor'da bireysel yarışlarda kadınlar ve erkekler birlikte yarışıyorlar. Dün akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlığı alan isim Ayşe oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da son elemenin ardından takım oyunları yerine bireysel performansa geçildi. Son yapılan elemede adaya Ogeday veda etmişti. Acun Ilıcalı, o ismi konseyde açıkladı.