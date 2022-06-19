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    • Televizyon
    • 19.06.2022 19:57
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    • 19.06.2022 20:03
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    Gül Masalı ilk bölümüyle ATV’de yayında | CANLI İZLE

    Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın üstlendiği Gül Masalı, ATV ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıktı. Tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük ses getiren dizi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İşte “Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’nin yeni dizisi Gül Masalı...

    Gül Masalı ilk bölümüyle ATV’de yayında

    Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca'nın üstlendiği Gül Masalı, ATV ekranlarında ilk kez izleyici karşısına çıktı.

    GÜL MASALI ATV CANLI İZLE

    GÜL MASALI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…

    Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.

    Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.
        Sevmek Zamanı dizisi başlıyor
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