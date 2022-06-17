Dizi atv'de izlenir! Gül Masalı, Sevmek Zamanı ve İçimizdeki Ateş yaza damga vuracak: Ceren Benderlioğlu, Burak Sevinç, Gülper Özdemir...
"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla başarılı yapımlara imza atan atv, yaz aylarına damga vuracak 3 yeni dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 19 Haziran 2022 Pazar günü Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca'nın başrolünü paylaştığı Gül Masalı, ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Sevmek Zamanı isimli dizisi, Gül Masalı'nın hemen ardından 20 Haziran'da izleyicisi ile buluşacakken; Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu gibi isimleri kadrosunda barından İçimizdeki Ateş'in ilk bölümü 23 Haziran 2022 perşembe günü yayında olacak.
17.06.2022 23:54 - Son Güncelleme: 18.06.2022 00:14
19 HAZİRAN PAZAR - "GÜL MASALI"
Çekimleri Isparta'da devam eden Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
20 HAZİRAN PAZARTESİ "SEVMEK ZAMANI"
Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.
Sevmek Zamanı, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak ve birbirinden yetenekli isimleri unutulmaz karakterler ile ekrana taşıyacak.