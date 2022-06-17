Dizi atv’de izlenir! Gül Masalı, Sevmek Zamanı ve İçimizdeki Ateş yaza damga vuracak: Ceren Benderlioğlu, Burak Sevinç, Gülper Özdemir...

20 HAZİRAN PAZARTESİ "SEVMEK ZAMANI"

Sevmek Zamanı; zamansız karşılaşan bir kadın ve bir erkeğin; imkansızlığın içinden doğan aşk hikayesidir ve kahramanlarımızın ait olduğu farklı dünyaların savaş alanına dönüşmesi kaçınılmaz olur.