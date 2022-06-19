Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Annemin gerçek mezarı nerede baba?"

Yıllar önce kaybettiği annesini rüyasında görmesine rağmen ona bir türlü sarılamayan Gonca, 25. yaş gününde hayatının şoklarını arka arkaya yaşadı. İstanbul'da çalıştığı işten 'proje hırsızlığı' iftirasıyla kovulan Gonca, Isparta'dan gelen bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. Annesinden miras kaldığını öğrenen Gonca, Isparta'nın yolunu tuttu.