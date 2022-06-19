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    • Televizyon
    • 20.06.2022 01:37
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    • 20.06.2022 01:48
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    Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Annemin gerçek mezarı nerede baba?"

    ATV’nin ekranlarında yayın hayatına başlayan Gül Masalı, ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Gül şehri Isparta'da çekimleri yapılan dizinin 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Gonca’nın "Annemin gerçek mezarı nerede baba?" sözleri damga vurdu. İşte başrollerinde Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Gül Masalı 2. bölüm fragmanı...

    Annemin gerçek mezarı nerede baba?

    ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından Gül Masalı 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    GÜL MASALI BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv, Gül Masalı'nı izleyicisiyle buluşturdu. Gül Masalı'nın ilk bölümünde neler oldu?

    atv'nin yaz ekranına damga vurmaya hazırlanan dizilerinden Gül Masalı, ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nu bir araya getiren Gül Masalı, 1. Bölümü ile Pazar akşamına damga vurdu. Isparta'da çekilen dizi, şehrin güzelliklerini de gözler önüne serdi.

    Yıllar önce kaybettiği annesini rüyasında görmesine rağmen ona bir türlü sarılamayan Gonca, 25. yaş gününde hayatının şoklarını arka arkaya yaşadı. İstanbul'da çalıştığı işten 'proje hırsızlığı' iftirasıyla kovulan Gonca, Isparta'dan gelen bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. Annesinden miras kaldığını öğrenen Gonca, Isparta'nın yolunu tuttu.

        ISPARTA'DA YIKIK DÖKÜK BİR EV
        Isparta'da Fatma Ana'yı bulması gereken Gonca, önce kendisine kalan yerleri gezdi. İstanbul'dan büyük umutlarla Isparta'ya gelen genç kız, yıkık dökük bir ev görünce hayal kırıklığına uğradı. Avukat, Gonca'ya birçok verimli arazi kaldığını ifade ederken genç kızın aklında sadece İstanbul'a dönmek vardı.

        Gül Festivali sabahı Fatma Ana'nın isteğiyle festival ateşini yakan Gonca, burada Toprak Atabey'le karşılaştı. Isparta'nın zenginlerinden olan ve aile geleneğini devam ettirmek için asıl işi olan mimarlığı geri plana atan Toprak ile Gonca'nın buluşması izleyicileri heyecanlandırdı.

        Toprak ve Gonca arasında neler yaşanacağı merak konusu olurken dizinin ilk bölümünde sırlara yapılan atıflar dikkat çekti.
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            Haberler Televizyon Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Annemin gerçek mezarı nerede baba?"
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