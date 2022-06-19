Gül Masalı 2. bölüm fragmanı yürek yaktı: "Annemin gerçek mezarı nerede baba?"

ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından Gül Masalı 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.
GÜL MASALI BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan atv, Gül Masalı'nı izleyicisiyle buluşturdu. Gül Masalı'nın ilk bölümünde neler oldu?
atv'nin yaz ekranına damga vurmaya hazırlanan dizilerinden Gül Masalı, ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz ve Sarp Can Köroğlu'nu bir araya getiren Gül Masalı, 1. Bölümü ile Pazar akşamına damga vurdu. Isparta'da çekilen dizi, şehrin güzelliklerini de gözler önüne serdi.
Yıllar önce kaybettiği annesini rüyasında görmesine rağmen ona bir türlü sarılamayan Gonca, 25. yaş gününde hayatının şoklarını arka arkaya yaşadı. İstanbul'da çalıştığı işten 'proje hırsızlığı' iftirasıyla kovulan Gonca, Isparta'dan gelen bir telefonla bir kez daha şaşkına döndü. Annesinden miras kaldığını öğrenen Gonca, Isparta'nın yolunu tuttu.