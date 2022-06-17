Sıla Türkoğlu’nun ’Emanet’ paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! ’Hemen sil’ Hem diziyi hem de Halil İbrahim Ceyhan’ı terk-i diyar etmişti!

Emanet'in başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden olaylı ayrılışı hala konuşuluyor. Sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu, soluğu İzmir'de yaşayan ailesinin yanında almıştı. Ünlü oyuncunun yerine ise son bölümde dublör kullanılmıştı. Diziden mobinge uğradığı için ayrıldığını söyleyen Sıla Türkoğlu'nun şimdilerde mahkemesi devam ediyor. Öte yandan yeni bir proje ile anılan Türkoğlu'nun yeni sezonda Gönül Dağı'nda başrol oynayacağı iddia ediliyor.