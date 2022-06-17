Sıla Türkoğlu'nun 'Emanet' paylaşımı ortalığı kasıp kavurdu! 'Hemen sil' Hem diziyi hem de Halil İbrahim Ceyhan'ı terk-i diyar etmişti!
Emanet dizisinde Seher rolüyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu ani bir kararla yeni bölümlerde yer almayacağını duyurmuştu. Dizinin ardından hem partneri hem de sevgilisi olan Halil İbrahim Ceyhan'ı da bir çırpıda silen ünlü oyuncunun şimdilerde Gönül Dağı'nda rol alacağı iddia edildi. Yeni projesi merakla beklenirken sosyal medya paylaşımı şaşırttı. İnstagram'da 881 bin takipçisi bulunan Türkoğlu'nun 'Emanet' paylaşımı tepki çekti. Kullanıcılar paylaşımı silmesi yönünde yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
17.06.2022 19:16 - Son Güncelleme: 17.06.2022 19:16
Emanet'in başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden olaylı ayrılışı hala konuşuluyor. Sezon finali çekimlerine katılmayan Türkoğlu, soluğu İzmir'de yaşayan ailesinin yanında almıştı. Ünlü oyuncunun yerine ise son bölümde dublör kullanılmıştı. Diziden mobinge uğradığı için ayrıldığını söyleyen Sıla Türkoğlu'nun şimdilerde mahkemesi devam ediyor. Öte yandan yeni bir proje ile anılan Türkoğlu'nun yeni sezonda Gönül Dağı'nda başrol oynayacağı iddia ediliyor.
Emanet dizisine yol veren Sıla Türkoğlu dizide Yaman karakterini canlandıran rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan ile birlikteliğini de sonlandırdı.
Medya gündeminde uzun süre yer alan ve seyircileri hayal kırıklığına uğratan Sıla Türkoğlu son olarak sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi.