Sevmek Zamanı’nın yayın tarihi belli oldu! Büyük aşkın hikayesi yüreklere dokunacak

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi açıklandı.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve seyirciyle buluşmak için gün sayan dizinin ilk bölümü 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.
SEVMEK ZAMANI KONUSU
Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden ekranın favori dizileri arasında yer alacağını gösteren Sevmek Zamanı, bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak.