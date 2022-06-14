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    • Televizyon
    • 14.06.2022 18:05
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    • 14.06.2022 18:06
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    Sevmek Zamanı’nın yayın tarihi belli oldu! Büyük aşkın hikayesi yüreklere dokunacak

    atv’nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi “Sevmek Zamanı”nın yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen’in yer aldığı Sevmek Zamanı, 20 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşuyor. İşte detaylar...

    Sevmek Zamanı’nın yayın tarihi belli oldu!

    Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı'nın yayın tarihi açıklandı.

    Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve seyirciyle buluşmak için gün sayan dizinin ilk bölümü 20 Haziran Pazartesi akşamı atv'de ekrana gelecek.

    SEVMEK ZAMANI KONUSU
    Yayınlanan tanıtımları ile şimdiden ekranın favori dizileri arasında yer alacağını gösteren Sevmek Zamanı, bir günde hayatları tümüyle değişen, birbirlerinin hayatını dramatik biçimde değiştiren Firuze (Deniz Işın) ve Kağan'ın (İlhan Şen) yüreklere dokunacak aşk hikayesini anlatacak.

        Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın üstlenirken genel hikayede Yıldız Hülya Bilban-Ömer Aydın, senaryoda Nalan Merter Savaş, müziklerde ise Cem Öget imzası var.

        SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU
        Sevmek Zamanı'nın göz alıcı oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün yer alıyor.
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