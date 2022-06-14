Eşinin düğün yaptığı Adem Şeli'nin kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, şunları söyledi: "Bir gün beni arayıp 'Vesile ile evlenen kişi benim. İstersen çocuğunu sana gösteririm. Çocuğunuz içinde barışmak isterseniz, buna müsaade ederim' dedi"