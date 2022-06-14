Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir, bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını söyledi.
2,5 yaşında bir evladı olan Mustafa Bey, "Kızımı benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o." Diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
Eşinin düğün yaptığı Adem Şeli'nin kendisini aradığını söyleyen Mustafa Bey, şunları söyledi: "Bir gün beni arayıp 'Vesile ile evlenen kişi benim. İstersen çocuğunu sana gösteririm. Çocuğunuz içinde barışmak isterseniz, buna müsaade ederim' dedi"