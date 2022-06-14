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    • Televizyon
    • 14.06.2022 17:59
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    • 14.06.2022 17:59
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    Kuruluş Osman sezon finaline dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor!

    atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek sezon finali bölümüyle nefesleri kesecek. Sezon finalinde Osman Bey ve Alpları Yenişehir’e girer ve Romanos’un cezasını keser. Peki Osman Bey’in, Yenişehir Fethi Bitinya ve Konya’da nasıl bir karşılık bulacaktır? İşte detaylar...

    Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor!

    Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

    HATUNLAR ESİR DÜŞENLERİ KURTARABİLECEKLER Mİ?
    Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

    DEMİRCİ DAVUD KENDİSİNİ ÖNE ATIYOR
    Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

        OSMAN BEY ROMANOS'UN CEZASINI KESİYOR
        Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

        SULTAN'IN YENİŞEHİR FETHİNE TEPKİSİ
        Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman sezon finaline dair detaylar ortaya çıktı: Osman Bey Yenişehir’i fethedip Romanos’un cezasını kesiyor!
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