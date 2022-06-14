Destan'da damga vuran sahne: Akkız ve Batuga muhteşem düğün toyuyla evlendi!

Düğün toyu öncesi Çolpan Han, Batuga ve Akkız için yastıklar örer. Batuga, Ulu Ece tarafından parçalanan annesi Tılsım Hatun'un elbisesini tekrar diktirip Akkız'a hediye eder. Gök Saray'da düğün toyu hazırlıkları devam ederken toy sonrası toplanacak yargılamadan kurtulmak için Ulu Ece harekete geçer, Kaya'nın ardından Mei Jin'i, ele geçirdiği Çin Elçisi üzerinden tehdit ederek kendi tarafına çeker. Batı Gök Kağanlığının geri alınması sırasında öldü sanılan Obar, ağır yaralı kurtulurken geri çekildikleri mağarada Kamaz ve Barsuk'a Gök Hanlığını cezalandırmak için planlar yaparlar.