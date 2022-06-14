Alpagu Han liderliğinde Gökbenler, İtbarakları yenerek Batı Gök Kağanlığını geri aldı!

İtbaraklarla savaşı kazanan Alpagu en önde, arkasında Akkız, Batuga, Kaya, Temur, Çolpan, Kuzubeg, Sırma, Yaman ve Gökbenler onları bekleyen halkın "Urha! Urha!" nidalarıyla Batı Gök Kağanlığına girerler. Alpagu atının üstünde "Bozkırın yiğit budunu… Yüzü kavruk yüreği yurduyla taşan Gök Ordalılar… Çok dağlar aştık… Çok vuruşmalar gördük… Çok mızrak attık… Çok ok attık… Düşmanı ağlattık dostu güldürdük… Yine öyle bir gün yaşarız… Sevinç bize, kahırlar düşmana pay oldu… Baharlar bize düştü, karayeller düşmana düştü… Bugün, İtbarakların karşısına birlik olup dikilen Türklerin kutlu günüdür. Bu savaş, birlik olduğumuz sürece, kimsenin bize baş eğdiremeyeceğini, boyunduruk altına alamayacağını bir daha göstermiştir. Sizler bugün bir destan yazdınız… Bu Destan'a aklıyla bileğiyle en büyük paya sahip olan Akkız, Batuga Tegin, Yasavul Temur, Kaya Tegin, Çolpan Han ve Candaşları ve en büyük paya sahip Gökbenlerle düşmanı topraklarımızdan söküp attık" diyerek zafer konuşmasını yapar.