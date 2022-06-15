Finalde Demir Yaman ve Fekeli sürprizi! Bir Zamanlar Çukurova'ya Kerem Alışık ile Murat Ünalmış damga vurdu! Züleyha'nın ağzı kulaklarında

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizi 4 sezon ekranlarda fırtına gibi esti. 2018'den bu yana yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 16 Haziran akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Tims&B Productions imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları dizinin final fragmanı çok konuşuldu.
Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların bir dönem rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'dan son olarak İbrahim Çelikkol ayrılmıştı.
Finale doğru giden diziden ilk fragman geldi. Final bölümü merakla beklenirken fragman ağızları açık bıraktı.
KEREM ALIŞIK GERİ MÜ DÖNDÜ?
Züleyha'nın fragmanda bir yere doğru anlamlı bir şekilde baktığı ve mutlu olduğu görülüyor.
Öte yandan fragmanda Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli karakterinin sözleri dikkat çekti.
Hal böyle olunca seyirciler finalde Fekeli'nin geri dönüp dönmediğini merak ediyor. Kerem Alışık'ın finalde olup olmayacağı ile ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor.