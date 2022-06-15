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    • Magazin
    • 16.06.2022 15:38
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    • 16.06.2022 15:39
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    Finalde Demir Yaman ve Fekeli sürprizi! Bir Zamanlar Çukurova'ya Kerem Alışık ile Murat Ünalmış damga vurdu! Züleyha'nın ağzı kulaklarında

    Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümüyle ekranlara veda edecek. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın final günü belli oldu. Ekranlarında sevilen projesi 16 Haziran Perşembe günü son bölümüyle yayınlanacak. Final fragmanı yayınlandı. Fragmana Kerem Alışık damga vurdu. Fekeli karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun sözleri fragmanda serin rüngarlar estirdi. Final bölümünde Ali Rahmet Fekeli sürprizi herkesi heyecanlandırdı. Öte yandan Oyuncu Murat Ünalmış'ın Demir Yaman karakteriyle Çukurova finalinde geri döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

    Bir Zamanlar Çukurova’ya Kerem Alışık ile Murat Ünalmış damga vurdu!

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali için geri sayım başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen dizi 4 sezon ekranlarda fırtına gibi esti. 2018'den bu yana yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 16 Haziran akşamı son kez seyirci karşısına çıkacak. Tims&B Productions imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları dizinin final fragmanı çok konuşuldu.

    Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi ünlü oyuncuların bir dönem rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova'dan son olarak İbrahim Çelikkol ayrılmıştı.

    Finale doğru giden diziden ilk fragman geldi. Final bölümü merakla beklenirken fragman ağızları açık bıraktı.

    KEREM ALIŞIK GERİ MÜ DÖNDÜ?

    Züleyha'nın fragmanda bir yere doğru anlamlı bir şekilde baktığı ve mutlu olduğu görülüyor.

    Öte yandan fragmanda Kerem Alışık'ın canlandırdığı Fekeli karakterinin sözleri dikkat çekti.

    Hal böyle olunca seyirciler finalde Fekeli'nin geri dönüp dönmediğini merak ediyor. Kerem Alışık'ın finalde olup olmayacağı ile ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor.

        DEMİR YAMAN İDDİASI!

        Çukurova'nın final bölümü ile ilgili ortaya atılan iddia şok etkisi yarattı. Dizide şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşen Demir Yaman karakterinin Çukurova finali ile geri döneceği iddia edildi.

        Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın geri döneceği söylentileri kulislerde konuşulmaya başlandı.

        MURAT ÜNALMIŞ SÜRPRİZİ

        Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yaman karakteri dizinin 4. sezonu başlamadan hemen önce veda etmişti. Murat Ünalmış'ın vedasında "Tekrar görüşürüz" sözlerini dile getirmiş ve ekranlardan geri çekilmişti.

        Ortaya atılan son iddia ise önümüzdeki hafta final yapacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine Murat Ünalmış'ın Demir Yaman karakteriyle geri döneceği yönünde oldu.

        İddiaya göre Murat Ünalmış Çukurova'nın finalinde Demir Yaman karakteriyle yer alacak. Konuyla ilgili dizinin yapımcılarından ya da oyuncudan herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına karşın dizinin hayranları şimdiden sosyal medyada konuyla ilgili görüşlerini bildirmeye başladı.
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