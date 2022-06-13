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    • Televizyon
    • 13.06.2022 19:50
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    • 13.06.2022 19:57
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    Esra Erol’da büyük yüzleşme! 1,5 ay aynı evde yaşadığı eşi evi terk ederken yüzüne tükürdü! Gecenin bir yarısı evi polis bastı

    Hüseyin Akşahin, ilk eşini kanser nedeniyle kaybetmesinin ardından geçen Ağustos ayında tekrar nikah masasına oturdu. Ancak ikinci eşi Bahriye Akşahin ile 1,5 ay aynı evde kaldıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurdu. Eşinin köydeki evinde kalmak istemediğini dile getiren Hüseyin Bey, “Bana evimi sattırmaya çalıştı, beni kullanmaya çalıştı” diyerek boşanmak istediğini açıkladı. İlerleyen dakikalarda canlı yayına çıkan Bahriye Hanım da hakkındaki iddialara yanıt verdi. İkiliyi tanıştıran Özlem Sayar’ın söyledikleri ise herkesi şoke etti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da büyük yüzleşme!

    62 yaşındaki Hüseyin Akşahin, uzun yıllar evli kaldığı ilk eşini kanser nedeniyle kaybetti. Hüseyin Bey, geçen Ağustos ayında ise bir akrabası vasıtasıyla tanıştığı Bahriye Akşahin ile nikah masasına oturdu. Hüseyin Bey, Bahriye Akşahin ile 1,5 ay aynı evde yaşadıktan sonra terkedildi. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak boşanmak istediğini söyledi.

    Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Hüseyin Bey, "Eşimin ailesi bize geldi, 20-25 gün beraber kaldık. Onlar için tren bileti almamı istedi. Onlar gitti. Biz eşimle 1,5 aydır aynı evde yaşadık, ayrı odalarda uyuduk. Bir süre sonra köydeki evimi satıp, doğalgazlı yeni bir ev istedi. Ancak o evde ilk eşimin çok emeği vardı, satmak istemedim. Evi satma fikri Özlem Sayar'ındı." dedi.

    Hüseyin Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir akşam bizi tanıştıran Özlem Sayar ile eve gelip eşyaları topladılar. Telefon ellerinde açık. Darp etmemi bekliyorlardı. Beni şikayet edeceklerdi. Hiçbir şey yapmadım. Evden çıkarken yüzümden tükürdü. Onun niyeti kredi kartlarımı kullanıp beni kullanmaktı" ifadelerini kullandı.

        8 aydır eşinden haber alamayan Hüseyin Bey, "Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir kez aradı, 'Seni boşayacağım, nafakamı alacağım' dedi. 1,5 ay aynı evde yaşadık neyin nafakası? Ben de buraya boşanmaya geldim" şeklinde konuştu.

        BAHRİYE AKŞAHİN CANLI YAYINDA!
        Esra Erol ise 8 aydır ulaşılamayan Bahriye Hanım'ı bulduklarını açıkladı. Erol, "Hüseyin Bey programa başvurduktan sonra kanalın kapısına geldi" dedi. Bunun üzerine canlı yayına çıkan Bahriye Hanım, 8 ay boyunca annesinin evinde olduğunu dile getirdi.

        Bahriye Hanım, "Maaşı çok azdı, geçinemiyorduk. 'Evi satalım borçları ödeyelim' dedim. Daha rahat yaşamak için evi sattırmak istedim" diye konuştu. Bahriye Hanım'ın "Bizimki mantık evliliğiydi" demesi üzerine Hüseyin Bey, "Torunlarımı okutursan seninle evlenirim dedi bana" ifadelerini kullandı.

            Bahriye Hanım ise "Bu şartı koymam gerekiyordu. İki torunum var, ben bakıyorum. Onları düşünmem gerek. Torunlarıma da çok iyi davrandı" dedi. Bahriye Hanım'ın torunlarıyla gönül bağı kuran Hüseyin Bey, "Aldı çocukları gitti. Silgileri kalemleri evde bıraktıkları gibi duruyor. Onlara bakıp ağlıyorum" şeklinde konuştu.

            "EVİ POLİS BASTI"
            Programın ilerleyen dakikalarında canlı yayına telefonla bağlanan Özlem Sayar da hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Özlem Hanım, "Hüseyin evini polis bastı mı, basmadı mı?" diye sordu.

            EVİNDE YABANCI UYRUKLU KADIN MI SAKLADI?
            Bunun üzerine Hüseyin Bey, "Evimde yabancı uyruklu kadın saklıyormuşum diye komşular ihbar etmiş. Polisler eve geldi, bir şey bulamadı" şeklinde cevapladı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük yüzleşme! 1,5 ay aynı evde yaşadığı eşi evi terk ederken yüzüne tükürdü! Gecenin bir yarısı evi polis bastı
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