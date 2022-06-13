Esra Erol’da büyük yüzleşme! 1,5 ay aynı evde yaşadığı eşi evi terk ederken yüzüne tükürdü! Gecenin bir yarısı evi polis bastı

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Hüseyin Bey, "Eşimin ailesi bize geldi, 20-25 gün beraber kaldık. Onlar için tren bileti almamı istedi. Onlar gitti. Biz eşimle 1,5 aydır aynı evde yaşadık, ayrı odalarda uyuduk. Bir süre sonra köydeki evimi satıp, doğalgazlı yeni bir ev istedi. Ancak o evde ilk eşimin çok emeği vardı, satmak istemedim. Evi satma fikri Özlem Sayar'ındı." dedi.