Esra Erol’da büyük yüzleşme! 1,5 ay aynı evde yaşadığı eşi evi terk ederken yüzüne tükürdü! Gecenin bir yarısı evi polis bastı

62 yaşındaki Hüseyin Akşahin, uzun yıllar evli kaldığı ilk eşini kanser nedeniyle kaybetti. Hüseyin Bey, geçen Ağustos ayında ise bir akrabası vasıtasıyla tanıştığı Bahriye Akşahin ile nikah masasına oturdu. Hüseyin Bey, Bahriye Akşahin ile 1,5 ay aynı evde yaşadıktan sonra terkedildi. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurarak boşanmak istediğini söyledi.
Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Hüseyin Bey, "Eşimin ailesi bize geldi, 20-25 gün beraber kaldık. Onlar için tren bileti almamı istedi. Onlar gitti. Biz eşimle 1,5 aydır aynı evde yaşadık, ayrı odalarda uyuduk. Bir süre sonra köydeki evimi satıp, doğalgazlı yeni bir ev istedi. Ancak o evde ilk eşimin çok emeği vardı, satmak istemedim. Evi satma fikri Özlem Sayar'ındı." dedi.
Hüseyin Bey, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir akşam bizi tanıştıran Özlem Sayar ile eve gelip eşyaları topladılar. Telefon ellerinde açık. Darp etmemi bekliyorlardı. Beni şikayet edeceklerdi. Hiçbir şey yapmadım. Evden çıkarken yüzümden tükürdü. Onun niyeti kredi kartlarımı kullanıp beni kullanmaktı" ifadelerini kullandı.