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    • Televizyon
    • 11.06.2022 09:41
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    • 11.06.2022 09:41
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    Seksenler bitti mi, neden bitiyor? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi yaptı?

    Seksenler dizisi izleyicilerine kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarından her akşam yayınlanan 'Seksenler' dizisi yayın akışından kaldırıldı. Peki, Seksenler bitti mi? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi? Seksenler neden bitiyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seksenler bitti mi? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi? Seksenler neden bitiyor?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler hakkında aramalar hız kazandı. Geniş bir izleyivci kitlesine sahip olan Seksenler dizisi final yapma kararı aldı. Bu karar sonrası izleyiciler dizinin neden final yaptığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Seksenler bitti mi? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi? Seksenler neden bitiyor? İşte merak edilenler!

    SEKSENLER BİTTİ Mİ?

    TRT yönetimi bu kararı Seksenler dizisinin hem yapımcısı hem de senaristi Birol Güven'e bildirirken dizinin final bölümü için hazırlıkların tamamlanmasını istedi. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Seksenler dizisi bugün yayınlanan 654. bölüm ile birlikte ekran macerasını sona erdirerek seyircisine veda ediyor.

    SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR

    Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi 6. sezonunda 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 228. bölümü ile final yaparak sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinde ekrana gelen 229. bölümden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı. 2 sezon günlük olarak yayınlanan dizi 9. sezonunda yaz aylarında haftalık olarak yayımlandı.

        YENİ DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR!

        Yine iddiaya göre Seksenler dizisinin yerine gelecek dizi belli oldu. "Mükemmel Eşleşme" isimli dizi Seksenler'in yerine gelmeye hazırlanıyor. Senarist ve yapımcı Birol Güven yeni dizi için kolları sıvadı.

        Ahmet Kayakesen'in başrollerinde yer alacağı Mükemmel Eşleşme dizisinin çekimleri haziran ayında başlayacak. Dizi tıpkı Seksenler'de olduğu gibi bir aile komedisi olacak.
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