Seksenler bitti mi, neden bitiyor? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi yaptı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seksenler hakkında aramalar hız kazandı. Geniş bir izleyivci kitlesine sahip olan Seksenler dizisi final yapma kararı aldı. Bu karar sonrası izleyiciler dizinin neden final yaptığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Seksenler bitti mi? 10 Haziran 2022 Seksenler dizisi final mi? Seksenler neden bitiyor? İşte merak edilenler!
SEKSENLER BİTTİ Mİ?
TRT yönetimi bu kararı Seksenler dizisinin hem yapımcısı hem de senaristi Birol Güven'e bildirirken dizinin final bölümü için hazırlıkların tamamlanmasını istedi. 7'den 70'e herkesin çok sevdiği Seksenler dizisi bugün yayınlanan 654. bölüm ile birlikte ekran macerasını sona erdirerek seyircisine veda ediyor.
SEKSENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR
Seksenler, yapımcılığını MinT Motion Pictures'ın üstlendiği, 24 Ocak 2012 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi 6. sezonunda 27 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 228. bölümü ile final yaparak sona erdi, 2 yıl aradan sonra 11 Ekim 2019 tarihinde ekrana gelen 229. bölümden itibaren hafta içi her gün yeni bölümleriyle yayımlanmaya başladı. 2 sezon günlük olarak yayınlanan dizi 9. sezonunda yaz aylarında haftalık olarak yayımlandı.