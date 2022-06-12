Destan 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız"

Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Destan'ın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız" sözleri damga vurdu.
DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.
Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.
Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar.