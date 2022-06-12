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    • Televizyon
    • 12.06.2022 23:04
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    • 12.06.2022 23:04
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    Destan 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız"

    Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören Destan’ın sezon finali ikinci fragmanı yayınlandı. Duygusal ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonları atv ekranlarına kilitleyen dizinin Destan 27. bölüm 2. fragmanına Batuga’nın "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız" sözleri damga vurdu. İşte Destan 27. bölüm 2. fragmanı...

    Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız

    Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın başrolünde yer aldığı Destan'ın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız" sözleri damga vurdu.

    DESTAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.

    Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.

    Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar.

        Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı. Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak.

        Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı.

        Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti.

            Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı.
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            Haberler Televizyon Destan 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız"
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