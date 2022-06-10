Akkız ile Batuga’nın mutlu günü! Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız”

ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.