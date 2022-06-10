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    • Televizyon
    • 10.06.2022 23:36
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    • 10.06.2022 23:36
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    Akkız ile Batuga’nın mutlu günü! Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız”

    Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan’ın merakla beklenen 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Batuga’nın “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız” sözleri damga vururken romantik sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte atv’nin sevilen dizisi Destan’ın 27. bölüm fragmanı...

    “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız”

    atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Edip Tepeli'nin canlandırıdğı Batuga karakterinin "Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız" sözleri damga vurdu.

    DESTAN 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.

    ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA
    Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.

    SAVAŞ ORTASINDA KALAN AŞIKLAR
    Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu.

        YERYÜZÜNDEKİ TÜM İTBARAKLARA ÇAĞRI
        Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı.

        MEİ JİN'İN YOL AYRIMI
        Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı.

        KAYA'NIN AŞKIYLA SINANMASI
        Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti.

            ALÇİN, PRENSES SAYİNA KILIĞINDA
            Obar, Barak Han'ın tacını elde edemediği gibi bir de Prenses Sayina kılığındaki Alçin tarafından İtbarakların karşısında aşağılanmıştı. Prenses Sayina kılığındaki Alçin, Barak Han'ın soyundan olduğunu söyleyerek Obar'a karşı ayaklanma başlatacağını ima ederek Obar'ı köşeye sıkıştırmıştı.
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            Haberler Televizyon Akkız ile Batuga’nın mutlu günü! Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız”
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