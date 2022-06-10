Akkız ile Batuga’nın mutlu günü! Destan 27. bölüm fragmanı yayınlandı: “Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız”

atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Edip Tepeli'nin canlandırıdğı Batuga karakterinin "Hayatın bize borçlu olduğu mutluluğu yaşayacağız" sözleri damga vurdu.
DESTAN 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.
ÇİFT BAŞLI KURT İLE OBAR KARŞI KARŞIYA
Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.
SAVAŞ ORTASINDA KALAN AŞIKLAR
Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu.