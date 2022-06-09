'Bunu da yapmazsın' Bihter makyaj yaparken fena yakalandı! Yatak odasında... Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisi hala akıllarda! 2009-2010 yılllarında yayınlanan dizinin tekrar bölümleri şuanda bile izleniyor. Her yaz 1. bölümden itibaren eski bölümleri yayınlanıyor milyonlarca seyircide heyecanla izlemeye devam ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yer aldığı efsaneleşen dizide çekim hataları yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler 'Bunu da yapmazsın' şeklinde yorumlarda bulundu.
BİHTER RUJUNU SÜRERKEN TERS TUTTUĞU TELEFONLA KONUŞTU
Üzerinden geçen onca yıla rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran Aşk-ı Memnu dizisinde dikkat çeken bir çekim hatası herkesi güldürdü. Dizide Beren Saat'in canlandırdığı Bihter karakteri bir yandan oturmuş rujunu sürüyor, bir yandan da cep telefonuyla konuşuyor. Ancak telefona dikkatli bakıldığında ters tuttuğu görünüyor.
Sosyal meydada çok konuşulan sahneye 'Bunu da yapmazsın', 'Fark edilmeyecek gibi değil', 'Beren'i anlarım o kadar ekip nasıl göremedi' şeklinde yorumlar geldi.
KAVAK YELLERİ'NDE JANTLARA DİKKAT!
Yayınlandığı dönenim bir başka popüler yapımı olan Kavak Yelleri dizisinde de çekim hatası yapılıyor. Oyuncular İzmir/Urla'dan yeşil bir araçla yola çıkıyorlar. Akşam olduğunda İstanbul'a varıyorlar. Ama arabanın jantları değişmiş oluyor.