Sezon finali bomba gibi geliyor! Kuruluş Osman 98. bölüm fragmanı yayınlandı: “Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız!”

Bala Hatun'un sözlerinin ardından Barkın'ın ihanetinden şüphe eden Osman Bey'in şüpheleri daha da artar. Osman Bey, Barkın'ın üstüne oyun kurar. Aktemur'u Çobanoğlu Ali Bey'e elçi olarak gönderir. Oğlu Mustafa'nın yaşadığı ve Turgut Bey'i kendine teslim edeceğini söylemesini ister. Cerkutay'a ise Barkın ve Hüsameddin'i izleme görevi verir. Sorguladığı Cebe'nin konuşmaması üzerine Osman Bey, Barkın'ı ölçmek için Cebe'yi Barkın'a infaz ettirir.