Sezon finali bomba gibi geliyor! Kuruluş Osman 98. bölüm fragmanı yayınlandı: “Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali fragmanına "Devlet sizinle yaşayacak! Siz de devletle yaşayacaksınız!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY BARKIN'IN CEZASINI BÖYLE KESTİ!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 97'nci bölümüne, yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyasının ortaya çıkması ve Osman Bey'in Barkın'ı infaz ederek cezasını kesmesi damgasını vurdu.
'Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Selvi'nin ölümüyle yıkılan Barkın Bey'in gözü artık hiçbir şey görmez. Herkesi gözden çıkarmıştır. Osman Bey ve hatunlarına büyük bir tuzak kurma hazırlığındadır. Bala Hatun, Osman Bey'e, Selvi'nin son nefesini verirken kendine Turgut Bey'in İnegöl'e götürüleceğini Barkın'a söylediğini söyler.
Bala Hatun'un sözlerinin ardından Barkın'ın ihanetinden şüphe eden Osman Bey'in şüpheleri daha da artar. Osman Bey, Barkın'ın üstüne oyun kurar. Aktemur'u Çobanoğlu Ali Bey'e elçi olarak gönderir. Oğlu Mustafa'nın yaşadığı ve Turgut Bey'i kendine teslim edeceğini söylemesini ister. Cerkutay'a ise Barkın ve Hüsameddin'i izleme görevi verir. Sorguladığı Cebe'nin konuşmaması üzerine Osman Bey, Barkın'ı ölçmek için Cebe'yi Barkın'a infaz ettirir.