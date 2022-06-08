Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!

Kuruluş Osman'ın 97'nci bölümünde Osman Bey, çarmıha gerilmiş Romanos'un karşısındadır. Cebe biraz geride durmaktadır. Konur, Boran, Cerkutay temkinlidir.
Osman Bey, nefretle Romanos'u süzerken, Cebe'nin işaretiyle nökerler saldırmak için hazırlanırlar. Nökerler yaylarını yavaş yavaş ellerine alırlar. Osman Bey, kılıcını kızdırarak Romanos'a yaklaşır. Cebe kılıcını çekerek "Osman Bey! Bugün sınanacak olan senin dirayetindir! Nökerler!" diye saldırı emrini verir. Cebe, Romanos'un ellerini çözer.
Eline baltasını alan Romanos "Şimdi konuş Osman Bey!" diye meydan okur. Romanos'un meydan okumasını tebessümle karşılayan Osman Bey'in, "Ben çakal inindeki kurdum Romanos!" sözlerinin ardından, nöker kılığındaki alplar okları salarlar. Oklar nökerlere saplanır. Osman Bey, kızgın kılıcıyla Romanos'un boğazında iz bırakır.