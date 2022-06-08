Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey kurduğu oyunla Moğol komutanı Cebe’yi böyle yakaladı!

Alplar ise nökerleri biçerler. Cerkutay ve Cebe savaşırken çevresine göz gezdiren Cebe, nökerlerinin yenildiğini ve sonunun geldiğini fark eder. Cerkutay'ın bir hamlesinden yerde takla atarak sıyrılır.

Yerden bir avuç kum alır. Kumu Cerkutay'ın yüzüne atar. Geriye dönüp koşarak kaçmak ister. O sırada Osman Bey'in göğsüne çarpar. Osman Bey bir tokadı ile Cebe'yi yere yığarak yakalar.