Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu!

Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor...