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    • Televizyon
    • 08.06.2022 18:36
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    • 08.06.2022 18:36
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    Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu!

    Yeni sezonda atv’de ekranlara gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden “Bir Küçük Gün Işığı”nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek. İşte detaylar...

    Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu!

    atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, dizide Elif karakterine hayat verecek.

    Yapımını Cumartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim'in yapım şirketi NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği dizinin genel yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yapıyor.

    Hikaye ve senaryosu Özgür Evren Heptürk'e ait olan, "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." mottosuyla yola çıkan "Bir Küçük Gün Işığı", duygu dolu hikâyesiyle atv ekranlarına gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor...
        Etnospor
        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı’nın başrol oyuncusu Seray Kaya oldu!
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