ATV’nin iddialı dizisinden yeni tanıtım! Sevmek Zamanı için heyecanlı bekleyiş

Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yakında atv ekranında seyirciyle buluşmak üzere gün sayan "Sevmek Zamanı" için çalışmalarını yoğun ve neşeli bir ortamda sürdüren ekip ve oyuncuların heyecanı, tanıtımlara seyircinin gösterdiği yoğun ilgi ve sosyal medyadan gelen beğeni dolu yorumlarla daha da arttı.