ATV’nin iddialı dizisinden yeni tanıtım! Sevmek Zamanı için heyecanlı bekleyiş

atv'nin yaz ekranına damgasını vurmaya hazırlanan yeni dizisi "Sevmek Zamanı" merakla bekleniyor.
Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği, atv'nin merakla beklenen Sevmek Zamanı, yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi görürken yaz sezonunun favorisi olacağını şimdiden kanıtladı.
Çekimleri tüm hızıyla devam eden ve yakında atv ekranında seyirciyle buluşmak üzere gün sayan "Sevmek Zamanı" için çalışmalarını yoğun ve neşeli bir ortamda sürdüren ekip ve oyuncuların heyecanı, tanıtımlara seyircinin gösterdiği yoğun ilgi ve sosyal medyadan gelen beğeni dolu yorumlarla daha da arttı.