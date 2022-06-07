Gök Saray’da zafer nidaları! Destan’da nefes kesen sahne: Akkız ve Batuga, Alpagu Han ile Teginleri kurtardılar!

Destan 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.
Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu ve Teginleri ölümü beklerken Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşırlar.
At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar ve İtbaraklardan; Çolpan, Sırma ve Yaman'ın hayatlarını tehlikeye atmalarıyla kurtulurlar. Çolpan, Yaman, Sırma ve Gökbenler Obar ve İtbarakları oyalarken Batuga ve Akkız reçineyi Gök Saray'a yetiştirirler.