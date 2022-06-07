Destan’da duygusal sahne: Alpagu Han, Çolpan’dan Akkız’ı Batuga’ya istedi

Çolpan, Batuga yeğeni de olsa Akkız'ın Dağ Hanlığı'ndan olduğunu belirtip, kız tarafı olduklarını söyleyerek "Madem ki oğlun Akkız'ı çok ister o halde isteklerimizi yapmanız gerekir. Akkız'ı, Batuga'ya vermek için tek şey isterim Alpagu Han. Ancak onların esenlikle yaşamaları biraz da sana bağlı. Haklarında iyi ya da kötü ne duyarsan, onları yargılamadan, dinlemeden karar vermeyeceğine söz vermeni isterim.