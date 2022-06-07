Destan’da duygusal sahne: Alpagu Han, Çolpan’dan Akkız’ı Batuga’ya istedi

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar. Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldular.
Obar ve İtbarakların elinden kurtulan Akkız ve Batuga, reçineyi Gök Saray'a yetiştirip Alpagu Han ve Teginlerin canlarını kurtardılar. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga; Arçuray'ın "Artık muştunuzu herkesle paylaşma vaktiniz gelmiştir. Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Akkız'la Batuga, imdi ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun…" sözleriyle gönüllerinin birbirine bağlandığını Saray halkına muştuladılar.
Akkız ve Batuga birbirlerine aşkla bakarken Alpagu, Temur, Günseli, Çolpan, Sırma ve Yaman onlara mutlulukla bakarlar. Kaya, Mei Jin ve Ulu Ece ise hasetle bakarlar. Akkız ve Batuga'nın ellerini birleştiren Alpagu Han, "Soluk alıp verdikçe sevginiz sürsün. Soyunuz budunumuza yararlı olsun…'' sözleriyle aşıkların nişanlarını ilan eder.