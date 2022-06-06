Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yenişehir’e İslam’ın sancağını dikeceğiz!"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 97. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "Yenişehir'e İslam'ın sancağını dikeceğiz!" sözlerinin damga vurduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı.

REYTİNG KATEGORİLERİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 96'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 96'ncı bölümüne Osman Bey'in hem düşmanlarını alt etmek hem de Yenişehir fethinin önünü açmak için kurduğu büyük oyun ve kendi kurduğu tuzağa düşen Barkın Bey'in eşi Selvi Hatun'un Moğol Komutanı Cebe tarafından öldürülmesi damga vurdu.