Sezon finali gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu düzen değişecek!”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu her bölümüyle nefes kesen Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu düzen değişecek!" sözleri damga vurdu.
KURDOĞLU'NA DİŞLİ RAKİP
Golyat'ın elinde tuttuğu kumpas kayıtlarını alabilmek için otele sızan Altay beklemediği bir sürprizle karşılaşmış ve 5 numaranın amcası Halit olduğunu öğrenmiştir.
Altay ve Halit için artık yüzleşme vaktidir. Altay'ın, amcası Halit'ten alacağı bir intikamı vardır.
Topal ise kendisine verilen yeni bir görev ile harekete geçer. Hedefinde bir değil birden fazla kişi vardır. Topal'ın önce kimin peşine düşeceğinden emin olmayan herkes oldukça tedirgindir. Oysaki o çoktan planını yapmış ve hedefindeki ilk kişiyi ağına düşürmüştür bile.