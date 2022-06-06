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    • Televizyon
    • 06.06.2022 23:16
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    • 06.06.2022 23:16
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    Sezon finali gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu düzen değişecek!”

    Başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt’un 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu her bölümüyle nefes kesen ve milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt’un sezon finali fragmanına Altay’ın “Bu düzen değişecek!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı...

    “Bu düzen değişecek!”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu her bölümüyle nefes kesen Yalnız Kurt'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bu düzen değişecek!" sözleri damga vurdu.

    KURDOĞLU'NA DİŞLİ RAKİP
    Golyat'ın elinde tuttuğu kumpas kayıtlarını alabilmek için otele sızan Altay beklemediği bir sürprizle karşılaşmış ve 5 numaranın amcası Halit olduğunu öğrenmiştir.

    Altay ve Halit için artık yüzleşme vaktidir. Altay'ın, amcası Halit'ten alacağı bir intikamı vardır.

    Topal ise kendisine verilen yeni bir görev ile harekete geçer. Hedefinde bir değil birden fazla kişi vardır. Topal'ın önce kimin peşine düşeceğinden emin olmayan herkes oldukça tedirgindir. Oysaki o çoktan planını yapmış ve hedefindeki ilk kişiyi ağına düşürmüştür bile.

        Kuzey Irak'ta Nizam'ı elinden kaçıran Viking köşeye sıkışmıştır. Türkiye'ye dönmek ister ama Amerikalılar Viking'in bölgedeki faaliyetlerinden ötürü yargılanmasını talep ederler. Viking'in Türkiye'ye dönüşü tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktır.

        Altay, Halit'in kendi safında olması yönündeki teklifini kabul eder. Halit, Altay'ın varisi olması karşılığında bu teklifini kabul ettiğini düşünse de Altay'ın Halit'ten sürpriz bir talebi vardır. Halit'in bu talebi yerine getirmesi hiç de kolay olmayacaktır.

        Ortalık iyice karıştığını düşünen Doğan tedbirleri arttırır. Ela ve Sare'nin hayatını riske atmak istemez ve onları evden göndermek ister. Bu duruma şaşıran Sare neler olduğunu anlamaya çalışır.
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        Haberler Televizyon Sezon finali gümbür gümbür geliyor! Yalnız Kurt 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bu düzen değişecek!”
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