Akif fena köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen artık bir hiçsin”

55.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SeversekGeçer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kardeşlerim 55.bölümü ile reytinglerde %7,38 izlenme oranı ve %23,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.