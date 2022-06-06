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    • Televizyon
    • 06.06.2022 22:16
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    • 06.06.2022 22:16
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    Akif fena köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen artık bir hiçsin”

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in merakla beklenen 56. Bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Akif karakterinin köşeye sıkıştığı görüldü. Nebahat’ın “Akif’ciğim sen artık bir hiçsin” sözleri ise dikkat çekti. İşte atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı...

    “Sen artık bir hiçsin”

    Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Söz konusu fragmanda Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Akif karakterinin köşeye sıkıştığı görüldü.

    KUZENLER ARASINDA GERGİNLİK BÜYÜDÜ
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

    55.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SeversekGeçer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kardeşlerim 55.bölümü ile reytinglerde %7,38 izlenme oranı ve %23,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.

    55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Şengül ile Aybike son olayla Asiye ve Ömer'e iyice bilendiler. Evlerini yıktırmaya çalışan Şengül kendini haklı çıkartmayı başardı. Orhan'dan boşanmalarının suçunu yeğenlerine attı.

        Okulda da bu gerginlik devam etti. Bu durum Tolga'nın işine yaradı ve Aybike'yi yanına çekti. Sevgi Teyze ise Şengül'ün çocuklara daha fazla kötülük yapmasının önüne geçip ona gözdağı verdi. Okulda düzenlenen Yılın En'leri seçim gününde Aybike Tolgaların grubunda yer aldı.

        Suzan Akif'i bitirmek için Nehbahatlerle iş birliği yaptı. Akif'i yemeğe çıkartıp eve girip kasayı açtılar. Ama kasasının içi boştu.

        Üstelik bahçıvanın haber verdiği Akif onları kapıda yakaladı. Suzan'ın kıvraklığı ile Nebahat son anda gerçek niyetleri ortaya çıkmadan sıvışmanın yolunu buldu. Aybike ile arasını düzeltmek için Asiye harekete geçti. Barışmak için başlayan kavga tartışmaya döndü ve Aybike yaraladı.
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        Haberler Televizyon Akif fena köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen artık bir hiçsin”
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