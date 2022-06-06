Akif fena köşeye sıkıştı! Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen artık bir hiçsin”

Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Söz konusu fragmanda Celil Nalçakan'ın canlandırdığı Akif karakterinin köşeye sıkıştığı görüldü.
KUZENLER ARASINDA GERGİNLİK BÜYÜDÜ
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.
55.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #SeversekGeçer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kardeşlerim 55.bölümü ile reytinglerde %7,38 izlenme oranı ve %23,40 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.
55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şengül ile Aybike son olayla Asiye ve Ömer'e iyice bilendiler. Evlerini yıktırmaya çalışan Şengül kendini haklı çıkartmayı başardı. Orhan'dan boşanmalarının suçunu yeğenlerine attı.