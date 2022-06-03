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    • Magazin
    • 03.06.2022 17:11
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    • 03.06.2022 17:13
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    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ödül heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bu yana seyirciler kimin birinci olacağını merak ediyordu. Haftanın 5. gün yarışmacısı Ahmet Bey iddialı menüsüyle ağızları açık bıraktı. Lüks villasında mangal yapan Ahmet Bey ''Türkiye benim yanımda kazansam da kazanmasam da'' dedi. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 15 bin TL'yi kazanan kim oldu? İşte 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. 190. bölümde bugün bir kişi 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Melike Hanım, Recep Bey, Yurdagül Hanım, Tuğçe Hanım ve Ahmet Bey yarıştı. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haberimizde! 15 bin TL'yi kazanan isim...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

    3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Birinci olan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilcektir.

    TUĞÇE DOĞRUEL KİMDİR?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Tuğçe Hanım (Tuğçe Doğruel) oldu.

    Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Tuğçe Doğruel 28 yaşındadır. Baba tarafı Erzurumlu ve anne tarafı Bursalı olan Tuğçe Doğruel doğma büyüme İstanbulludur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tuğçe Doğruel, İnstagram hesabından komik video paylaşımları yapmaktadır. Tuğçe Doğruel oyunculuk yapıyor fakat son görevi muhabirlikti. Tuğçe Doğruel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

        AHMET ÖZYER KİMDİR?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Ahmet Bey (Ahmet Özyer) oldu.

        Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Ahmet Özyer 43 yaşında ve evlidir. Bu haftanın 5. gün yarışmacısı olan Ahmet Bey 3 Haziran Cuma günü yarışacaktır. Ahmet Bey aslen Kilislidir. Ahmet Özyer baba mesleğini devam ettirmektedir. Ahmet Bey restoran işletmecisidir. İstanbul'da ikamet ediyor.

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 15.000 TL'yi kazanıyor.
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        Haberler Magazin ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan...
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