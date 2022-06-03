ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu! 15 bin TL'yi kazanan...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finaline gelindi. 190. bölümde bugün bir kişi 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programında bu hafta Melike Hanım, Recep Bey, Yurdagül Hanım, Tuğçe Hanım ve Ahmet Bey yarıştı. Peki ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu haberimizde! 15 bin TL'yi kazanan isim...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
3 Haziran 2022 Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu henüz açıklanmadı. Birinci olan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilcektir.
TUĞÇE DOĞRUEL KİMDİR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs - 3 Haziran yeni hafta yarışmacılarından birisi Tuğçe Hanım (Tuğçe Doğruel) oldu.
Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacılarından olan Tuğçe Doğruel 28 yaşındadır. Baba tarafı Erzurumlu ve anne tarafı Bursalı olan Tuğçe Doğruel doğma büyüme İstanbulludur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Tuğçe Doğruel, İnstagram hesabından komik video paylaşımları yapmaktadır. Tuğçe Doğruel oyunculuk yapıyor fakat son görevi muhabirlikti. Tuğçe Doğruel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.