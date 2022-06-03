Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir”

Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Destan'ın merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanındaki "Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir" sözleri dikkat çekti.
Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?
AKKIZ VE BATUGA'NIN GÖNÜLLERİ BAĞLANIYOR
Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti.
İTBARAKLARIN SARAY OYUNU
İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı.