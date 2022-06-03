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    • Televizyon
    • 03.06.2022 22:08
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    • 03.06.2022 22:08
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    Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Ulu Ece ile Alpagu Han arasında yaşananlar damga vururken “Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir” sözleri dikkat çekti. İşte başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın yer aldığı Destan 26. bölüm fragmanı...

    “Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir”

    Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Destan'ın merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanındaki "Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir" sözleri dikkat çekti.

    Fragman sosyal medyada büyük ses getirirken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki son bölümde neler oldu?

    AKKIZ VE BATUGA'NIN GÖNÜLLERİ BAĞLANIYOR
    Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı. Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti.

    İTBARAKLARIN SARAY OYUNU
    İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı.

        HANLIK SOYU TEHLİKEDE
        Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır. Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir.

        PUSUYA DÜŞEN OBAR'IN ÖFKESİ
        Obar kendisine kurulan pusuyla tacı kaybettiği yetmezmiş gibi bir de tuzak kurup ölüme terk ettiği Batuga'nın Çift Başlı Kurt olarak yeniden karşısına çıkması bütün İtbarakların dehşete düşmesine sebep olmuştu.

        TÜRKLERİN UMUDU ÇİFT BAŞLI KURT
        Çift Başlı Kurt Batuga, yeniden doğmuş Akkız, Alpagu Han ve Temur, Kaya Teginleri İtbaraklardan kurtarmıştı.

            ÇOLPAN HAN İNTİKAM PEŞİNDE
            Gök Saray'a giren İtbaraklar Saltuk ve Çolpan ile çatışmaya girmişlerdi. İtbaraklar Gök Orda'nın Yasavulu Saltuk'u arkasından vurup, öldürmüşlerdi.

            Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
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            Haberler Televizyon Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bazen güvenmediklerinle yan yana yürümen gerekir”
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