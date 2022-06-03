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    • Televizyon
    • 03.06.2022 22:39
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    • 03.06.2022 22:39
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    Kuruluş Osman 97. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!"

    ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 97. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünü Burak Özçivit’in üstlendiği dizinin fragmanı, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkarırken "Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!" sözleri dikkat çekti. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman’ın 97. bölüm fragmanı...

    Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!

    Burak Özçivit 'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman'ın 97. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!" sözleri dikkat sözleri damga vurdu.

    TÜM REYTİNG KATEGORİLERİNDE AÇIK ARA ZİRVEDE!
    Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 96'ncı bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 96'ncı bölümüne Osman Bey'in hem düşmanlarını alt etmek hem de Yenişehir fethinin önünü açmak için kurduğu büyük oyun ve kendi kurduğu tuzağa düşen Barkın Bey'in eşi Selvi Hatun'un Moğol Komutanı Cebe tarafından öldürülmesi damga vurdu.

    #TürkTeslimOlmaz etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

    'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde, Osman Bey otağında Kayı ve Türkmen Obalarının beyleriyle toy yaparken Çobanoğlu Ali Bey'in kışkırtmasıyla Selçuklu Sultan'ı Alaeddin gönderdiği komutan Turgut Bey'i Osman Bey'den ister. Osman Bey, kendinden emin bir şekil de "İmkansızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği ret eder.

        Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutanı Bulduk bunun istek değil Sultan'ın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan! Turgut Bey'in mahkemesi Kayı obasında görülecektir! " diyerek Turgut Bey'i teslim etmeyeceğini belirtir. Selçuklu Sultanı Alaeddin'in Komutanı Bulduk'un "İmparator üzerine gelmek üzere! Sultan'dan yardım dileneceğin günler bu kadar yakınken… Suçlu bir adam için devlete asilik edersin!'' sözlerine Osman Bey "Burada bey de benim devlette! İmdi yıkıl karşımdan!" karşılığını vererek komutanı huzurundan kovar.

        Barkın, Osman Bey'in önüne çıkan her engele rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden muzdariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirir. Çobanoğlu Şehzadesi Mustafa Bey'e, Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceği haberini verir. Şehzade Mustafa, Turgut Bey'i İnegöl'e götüren kafileye baskın yapar. Osman Bey'in oyunuyla Şehzade Mustafa, Turgut Bey'e zarar veremez.

        Barkın, Şehzade Mustafa'yı öldürmek için ok atacakken Şehzade Mustafa, elindeki hançeri Osman Bey'e saplamak üzereyken Aktemur onu yaralar. Osman Bey, Şehzade Mustafa'yı Turgut Bey'le İnegöl'e gönderir. Söğüt'te ki yoksullara yardım götüren Bala, Malhun, Aygül, Selvi Hatunlar ve Bacılar ormanda ilerken Cebe ve Moğollar kervana saldırır.

            Saldırıda ağır yaralanan Selvi Hatun, Kayı Obasına götürülür. Şifa çadırına götüren Selvi, ölüm döşeğinde Bala Hatun'a, Barkın'a Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceğini söylediğini söyler. Selvi'nin "Barkın ne ettiyse bizim için etti obamız için. Babamın emaneti için. Kötülüğünden değil… "sözleri Bala Hatun'u, Barkın konusunda şüphelendirir. Bala ve Malhun Hatun'la helalleşen Selvi, Barkın'a Kayılara sırt çevirmesini söyleyerek obasını ona emanet ederek Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verir.
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 97. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Bunu yapan bir kişi daha var! O da Barkın!"
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