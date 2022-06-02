İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden? Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı yayımlandı. ATV'nin sevilen dizisinde finale doğru başrol oyuncularından biri daha veda ediyor. Yayınlandığı günden bu yana bir çok karakterin cenazesinin kalktığı fenomen dizide son olarak Hakan Gümüşoğlu toprağa verilecek. Dizinin sıkı takipçileri fragmanı izler izlemez araştırmalara koyuldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Hakan Gümüşoğlu öldü mü? İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, neden? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?