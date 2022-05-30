Hakan, Züleyha’ya siper oldu! Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı yürekleri ağıza getirdi: “Hastayı kaybettik”

Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnunmuş gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın bir yolunu aramaya başladı. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artırınca çiftin arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı.