Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.05.2022 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 23:34
    ABONE OL

    Hakan, Züleyha’ya siper oldu! Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı yürekleri ağıza getirdi: “Hastayı kaybettik”

    Başrollerinde Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda; Betül’ün nişan aldığı Züleyha’ya siper olan Hakan’ın vurulduğu görüldü. Apar topar hastaneye kaldırılan Hakan kanlar içindeyken doktorun “Hastayı kaybettik” şeklindeki sözleri izleyicileri kahretti. İşte atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 139. bölüm fragmanı...

    “Hastayı kaybettik”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Hakan'ın Züleyha'yı korumaya çalışırken Betül tarafından vurulduğu görülen fragman yürekleri ağıza getirdi.

    Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 138. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

    ZÜLEYHA NAMLUNUN UCUNDA!
    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle ekrana geldi. Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı 'Bir Zamanlar Çukurova', #GerçekAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı.

    138. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
    Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlandığı sırada polis baskınıyla ele geçirilip gözaltına alındı. Fikret, amcasının katili yakalandığı için mutlu olurken, Ali Rıza'nın anlattıkları sayesinde savcı Abdülkadir'in tutuklanmasını talep etti. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sordu.

        Hakan bir yandan suçlunun yakalanmasından memnunmuş gibi görünürken, diğer yandan Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın bir yolunu aramaya başladı. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artırınca çiftin arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı.

        Cezaevinde yaptığı planla müdürle görüşen Abdülkadir, hayatının tehlikede olduğunu söyleyince başka bir cezaevine nakledilmesine karar verildi. Hakan'ın planıyla Abdülkadir nakil esnasında kaçırıldı. Haber konağa ulaştığında Fikret, bu işin arkasında Hakan olduğunu söyleyerek onu suçladı.

        Kurduğu sinsi oyunla Çolak Ağa'yı kaçırtan ve otomobilini ele geçiren Betül, bu otomobili kullanarak Çolak'ın Abdülkadir konusunda kendisi ile görüşmek istediğini söyleyip Züleyha'yı tuzağa çekti. Çolak'ın silahını kullanan Betül'ün namlusunun ucunda Züleyha vardı!
            Etnospor
            Haberler Televizyon Hakan, Züleyha’ya siper oldu! Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı yürekleri ağıza getirdi: “Hastayı kaybettik”
                SON DAKİKA