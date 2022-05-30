Hakan, Züleyha’ya siper oldu! Bir Zamanlar Çukurova 139. bölüm fragmanı yürekleri ağıza getirdi: “Hastayı kaybettik”

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova'nın 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Hakan'ın Züleyha'yı korumaya çalışırken Betül tarafından vurulduğu görülen fragman yürekleri ağıza getirdi.
Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 138. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
ZÜLEYHA NAMLUNUN UCUNDA!
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle ekrana geldi. Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı 'Bir Zamanlar Çukurova', #GerçekAşk etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı.
138. BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?
Abdülkadir, Çukurova'dan ayrılmaya hazırlandığı sırada polis baskınıyla ele geçirilip gözaltına alındı. Fikret, amcasının katili yakalandığı için mutlu olurken, Ali Rıza'nın anlattıkları sayesinde savcı Abdülkadir'in tutuklanmasını talep etti. Haberi alan Vahap küplere binerek Hakan'dan hesap sordu.