Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Selvi Hatun şehit oldu

Selvi pusatını çeker ama kolundaki yaradan pusatı kullanamaz. Malhun Hatun hem savaşmakta hem Selvi'yi korumaktadır. Alplar birer birer düşmeye başlar. Malhun Hatun, Alaca ve Selvi kaçmaktadır. Bir anda önlerini Nökerler keser. Malhun Hatun ve Alaca nökerlerle çarpışmaya başlar. Selvi de biriyle çarpışmaktadır. Malhun Hatun, nökerleri biçerken Selvi ağır bir kılıç yarası alır. Bala, Aygül Hatunlar ve gelen Bacılar onları kurtarırlar.