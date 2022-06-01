Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne: Selvi Hatun şehit oldu

'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde Barkın, Osman Bey'in önüne çıkan her engele rağmen Yenişehir fütuhatından vazgeçmemesinden mustariptir. Osman Bey'in önünde durmak için şer ittifakını harekete geçirir.
Çobanoğlu Şehzadesi Mustafa Bey'e, Turgut Bey'in İnegöl'e götüreceği haberini verir. Şehzade Mustafa, Turgut Bey'i İnegöl'e götüren kafileye baskın yapar. Osman Bey'in oyunuyla Şehzade Mustafa, Turgut Bey'e zarar veremez.
Barkın'ın Şehzade Mustafa'yı öldürmek için ok atacakken, elindeki hançeri Osman Bey'e saplamak üzereyken, Aktemur onu yaralar. Osman Bey, onu Turgut Bey'le İnegöl'e gönderir. Malhun, Selvi, Alaca Hatunlar ve Alplar ormanda ilerken Cebe ve Moğollar kervana saldırır. Moğol Nökerleri ve Alplar çarpışmaya başlarlar.