Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi

Osman Bey, kendinden emin bir şekilde "İmkânsızı istemek aklı başında ere yaraşır mı?" sözleriyle bu isteği reddeder. Osman Bey'in tavrı karşısında bozulan Selçuklu Komutan'ı Bulduk, bunun istek değil sultanın emri olduğunu söylemesi karşısında Osman Bey "İstek ya da emir! İmkansızı olur kılmaz Komutan! Turgut Bey'in mahkemesi Kayı Obası'nda görülecektir!'' diyerek Turgut Bey'i teslim etmeyeceğini belirtir.