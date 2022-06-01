Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Turgut’u Selçuklu Sultanı Alaeddin’e teslim etmedi

'Kuruluş Osman'ın 96'ncı bölümünde Osman Bey ve Çobanoğlu Ali Bey'le arasındaki gerilim devam etmektedir. Turgut Bey'in, Atabey Ahmet cinayetine adının karışması ve Osman Bey'in Turgut Bey'i teslim etmemesiyle Romanos ve Cebe'nin oyunu işlemektedir.
Osman Bey kendilerine oynanan oyunun farkındadır. Osman Bey, bir yandan kendine oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken öte yandan da Bursa'yı fethetmesi için elzem olan Yenişehir'in fethinin hazırlıklarına devam etmektedir.
Türkmen obalarının ve Kayı Beylerinin bir kısmı Çobanoğlu Ali Bey'le yaşanan gerilim, Kayı ordusunun komutasını üstlenen Gündüz Bey'in şehit olması ve Turgut Bey'in de yaralı olması nedeniyle fethe karşı çıkmaktadırlar. Barkın Bey ise kendine ait beyleri kışkırtarak Osman Bey'i fetihten vazgeçirmeye çalışmaktadır.