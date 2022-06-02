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    • Magazin
    • 03.06.2022 12:39
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    • 03.06.2022 12:40
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    Arka Sokaklar'ın biricik kızıydı! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Bu son başrole hiç yakışmadı! Trajik sonla uğurlanacak!

    Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Arka Sokaklar dizisi yeni bölümleriyle sevilerek izlenmeye devam ediyor. 16 boyunca zirveyi elinden bırakmayan fenomen dizi 630. bölüme kadar geldi. Geçtiğimiz günlerde 629. bölümü yayınlanan dizinin heyecan dolu yeni bölümü Cuma günü ekrana gelecek. Arka Sokaklar'ın biricik kızı ipin ucunda! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Peki neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım...

    Rıza Baba’nın ocağına ateş düşecek!

    Arka Sokaklar'da işler rayından çıktı. Heyecanla beklenen 630. bölüm fragmanı yayımlandı. Rıza Baba'nın biricik kızı Pınar'ın başı dertte! Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 630. bölüm 2. fragmanının da yayımlanmasıyla izleyicileri telaş sardı. İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını nasıl alacağı merak konusu oldu. Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlayan Rıza Baba öğrendikleri karşısında eli ayağı titredi. İşte detaylar...

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 3 Haziran Cuma günü 630. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    KANLI İNTİKAM FRAGMANA DAMGA VURDU!

    Fragmanda Pınar, Caner ile birlikte İlyas'ın çiftliğine girdiği görüldü. Caner'in dayısı İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını alacağını söylemesi Pınar için bir tehlike arz etmeye başladı.

    Rıza Baba ise, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başladı. Aradaki sis perdesi giderek aralanırken, Pınar'ın başına ne geleceği merak edildi.

    PINAR ÖLECEK Mİ?

    Rıza babanın kızı Pınar'ın korkunç bir planla ortadan kaldırılmaya çalışılacağı görülüyor. Fragmanla birlikte Elvan Dişli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. 3 Haziran Cuma günü Arka Sokaklar yeni bölümde tüm merak edilen sorular yanıt bulmuş olacak.

    İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı…

        ELVAN DİŞLİ KİMDİR?

        Elvan Dişli 2 Mayıs 1987 yılında Tekirdağ Çorlu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Çorlu'da başladı. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitim gördü ve mezun oldu. Oyunculuk kariyerinden önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın biricik kızıydı! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Bu son başrole hiç yakışmadı! Trajik sonla uğurlanacak!
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