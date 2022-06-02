Arka Sokaklar'ın biricik kızıydı! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Bu son başrole hiç yakışmadı! Trajik sonla uğurlanacak!

Arka Sokaklar'da işler rayından çıktı. Heyecanla beklenen 630. bölüm fragmanı yayımlandı. Rıza Baba'nın biricik kızı Pınar'ın başı dertte! Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 630. bölüm 2. fragmanının da yayımlanmasıyla izleyicileri telaş sardı. İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını nasıl alacağı merak konusu oldu. Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlayan Rıza Baba öğrendikleri karşısında eli ayağı titredi. İşte detaylar...