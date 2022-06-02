Arka Sokaklar'ın biricik kızıydı! Rıza Baba'nın ocağına ateş düşecek! Bu son başrole hiç yakışmadı! Trajik sonla uğurlanacak!

Arka Sokaklar'da işler rayından çıktı. Heyecanla beklenen 630. bölüm fragmanı yayımlandı. Rıza Baba'nın biricik kızı Pınar'ın başı dertte! Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 630. bölüm 2. fragmanının da yayımlanmasıyla izleyicileri telaş sardı. İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını nasıl alacağı merak konusu oldu. Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başlayan Rıza Baba öğrendikleri karşısında eli ayağı titredi. İşte detaylar...
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Oya Okar, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi 3 Haziran Cuma günü 630. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
KANLI İNTİKAM FRAGMANA DAMGA VURDU!
Fragmanda Pınar, Caner ile birlikte İlyas'ın çiftliğine girdiği görüldü. Caner'in dayısı İlyas'ın 20 yıl önce ölen oğlunun intikamını alacağını söylemesi Pınar için bir tehlike arz etmeye başladı.
Rıza Baba ise, Engin ile birlikte İlyas'ı araştırmaya başladı. Aradaki sis perdesi giderek aralanırken, Pınar'ın başına ne geleceği merak edildi.
PINAR ÖLECEK Mİ?
Rıza babanın kızı Pınar'ın korkunç bir planla ortadan kaldırılmaya çalışılacağı görülüyor. Fragmanla birlikte Elvan Dişli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. 3 Haziran Cuma günü Arka Sokaklar yeni bölümde tüm merak edilen sorular yanıt bulmuş olacak.
İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı…