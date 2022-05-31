Destan'da nefesler tutuldu: Gök Hanlığı’nın yeni Yasavul’u Temur oldu! “Bundan sonra Temur Tegin değil Temur Şad’sın”

'Destan' 25. Bölümü'nde İtbaraklar, Gök Saray'a gizlice sızarak birçok Gökbeni ve Yasavul Saltuk'u öldürmüşler, hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han'ın, Kaya ve Temur Tegin'in odalarını duman altında bırakmışlardı.
Yaşananlar karşısında Alpagu, Gök Saray'ın avlusunda saray ahalisi ve Gökbenlere hitap ederek "Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır… Bir at bir bahadır, bir bahadır ise bir devlet kurtarır. Yasavul Saltuk devlet kuracak, devlet kurtaracak bir bahadırdı" diyerek Saltuk'un ölümünden duyduğu acıyı dile getirir.
Alpagu "Atlar ölür, erler ölür, hatunlar ölür, hanlar ölür, devlet kalır. Yaşayan tek bir Türk kalsa yaşatılacak bir töre kalır. Bize düşen de töreyi yaşatmaktır. Yaramız sağalmasa da" sözlerini tamamlamadan Danış Ata'ya işaret ederek onun yeni Yasavul seçmeleri gerektiğini söylemesini ister.