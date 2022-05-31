Destan'da nefesler tutuldu: Gök Hanlığı’nın yeni Yasavul’u Temur oldu! “Bundan sonra Temur Tegin değil Temur Şad’sın”

Yaşananlar karşısında Alpagu, Gök Saray'ın avlusunda saray ahalisi ve Gökbenlere hitap ederek "Bir çivi bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır… Bir at bir bahadır, bir bahadır ise bir devlet kurtarır. Yasavul Saltuk devlet kuracak, devlet kurtaracak bir bahadırdı" diyerek Saltuk'un ölümünden duyduğu acıyı dile getirir.