Esra Erol çileden çıktı! Evdeki eşyaları satıp sosyal medyada tanıştığı evli kadınla kaçtı! Yetmedi canlı yayında eşine şiddet uygulamaya çalıştı

Şengül Hanım'ın kızı da canlı yayına telefonla bağlanarak "Halil abi ile evliliğinde hiçbir sorun yok. Halil Abi ile evlendiğinden beri çalışmıyor bile. Bizim artık annemiz yok. Kadınla mı erkekle mi kaçtı bilmiyoruz" dedi.