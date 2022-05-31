Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 31.05.2022 19:26
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    • 31.05.2022 19:41
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    Esra Erol çileden çıktı! Evdeki eşyaları satıp sosyal medyada tanıştığı evli kadınla kaçtı! Yetmedi canlı yayında eşine şiddet uygulamaya çalıştı

    Esra Erol’da programına başvuran Halil Kapucu, “Eşim Şengül Kapucu, ilk eşinden olan çocuklarını bana bırakarak 13 Mayıs’ta ortadan kayboldu” demiş ve ünlü sunucudan yardım istemişti. Şengül Hanım’ın “Türkü Severler Grubu”nda tanıştığı Ali Yıldırım ile kaçtığı ortaya çıkarken programa gelen ihbarlar herkesi şoke etmişti. Eşlerini ve çocuklarını geride bırakarak kaçan Ali Yıldırım ile Şengül Kapucu, bugünkü canlı yayına katılarak eşleriyle yüzleşti. Ali Yıldırım’ın stüdyodaki skandal hareketi başta Esra Erol olmak üzere tüm izleyicileri çileden çıkardı. İşte detaylar...

    Esra Erol çileden çıktı!

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Halil Kapucu, "Eşim Şengül Kapucu, ilk eşinden olan çocuklarını bana bırakarak 13 Mayıs'ta ortadan kayboldu" diyerek ünlü sunucudan yardım istedi.

    Şengül Hanım'ın kızı da canlı yayına telefonla bağlanarak "Halil abi ile evliliğinde hiçbir sorun yok. Halil Abi ile evlendiğinden beri çalışmıyor bile. Bizim artık annemiz yok. Kadınla mı erkekle mi kaçtı bilmiyoruz" dedi.

    Esra Erol'un ulaştığı Şengül Hanım konuşmak istemeyince 'İstanbullu Serdar' lakaplı Ali Yıldırım, canlı yayına bağlanarak "Türkü Severler Grubunda herkes birbirine yorum atar. Ben bir yorum yaptım, bunun ardından yazışmaya başladık. İkimiz de birbirimize evli olduğumuzu söyledik, başımızdan geçenleri anlattık. Eşi ona bakmıyormuş, para vermiyormuş" şeklinde konuştu.

        Ali Yıldırım'ın açıklamalarının ardından kayınbiraderi Murat Bey, canlı yayına bağlanarak "Şu an dinlerken gülüyorum. Sanki karşımda adam var! Bu evdeki tüm eşyaları satıp ortadan kayboldu. Çocuğunun bisikletine kadar sattı" ifadelerini kullandı.

        BÜYÜK YÜZLEŞME!
        Esra Erol'un bugünkü canlı yayınında ise Ali Yıldırım ile Şengül Kapucu, terk ettikleri eşleriyle stüdyoda yüzleşti.

        Ali Yıldırım'ın eşi Nuray Yıldırım, temizlik yaparak geçimi sağladığını ve çocuğuna öyle baktığını açıkladı. Evle ilgili her şeyle kendisinin ilgilendiğini belirten Nuray Hanım, "Bir gün eve geldim çamaşır makinasını, buzdolabını her şeyi satmış. Birini babam vermişti, diğerinin taksitleri hala devam ediyor. Zar zor almıştım" diyerek yaşadıklarını anlattı.
            Etnospor
            Haberler Televizyon Esra Erol çileden çıktı! Evdeki eşyaları satıp sosyal medyada tanıştığı evli kadınla kaçtı! Yetmedi canlı yayında eşine şiddet uygulamaya çalıştı
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