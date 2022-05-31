Esra Erol çileden çıktı! Evdeki eşyaları satıp sosyal medyada tanıştığı evli kadınla kaçtı! Yetmedi canlı yayında eşine şiddet uygulamaya çalıştı

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Halil Kapucu, "Eşim Şengül Kapucu, ilk eşinden olan çocuklarını bana bırakarak 13 Mayıs'ta ortadan kayboldu" diyerek ünlü sunucudan yardım istedi.
Şengül Hanım'ın kızı da canlı yayına telefonla bağlanarak "Halil abi ile evliliğinde hiçbir sorun yok. Halil Abi ile evlendiğinden beri çalışmıyor bile. Bizim artık annemiz yok. Kadınla mı erkekle mi kaçtı bilmiyoruz" dedi.
Esra Erol'un ulaştığı Şengül Hanım konuşmak istemeyince 'İstanbullu Serdar' lakaplı Ali Yıldırım, canlı yayına bağlanarak "Türkü Severler Grubunda herkes birbirine yorum atar. Ben bir yorum yaptım, bunun ardından yazışmaya başladık. İkimiz de birbirimize evli olduğumuzu söyledik, başımızdan geçenleri anlattık. Eşi ona bakmıyormuş, para vermiyormuş" şeklinde konuştu.