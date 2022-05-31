Destan’da heyecan dorukta: Batuga ve Akkız, sevdaları için ilk adımı atıyor!

Batuga'ya aşkla bakan Akkız gözlerini kapar ve doğadaki sesleri dinlerken "İmdi vakit dursa. Seninle sonsuza kadar bu güzel ormanda, kuşların kanatlarında, yıldızların altında yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa" sözlerine Batuga "Seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Akkız. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen yeter ki yanımda ol, karanlık bana aydınlık olur" sözleriyle karşılık vermesi Akkız'ı mutluluktan duygulandırdı.