Destan’da heyecan dorukta: Batuga ve Akkız, sevdaları için ilk adımı atıyor!

Destan'ın 25. bölümü'nde Ulu Kam Esrigün'e, Barak Han'ın tacını saklaması için götüren Batuga ve Akkız, Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenmişlerdi. Kam Esirgün'ün, onların gönüllerini ve sevdalarını sonsuza kadar yaşamaları için bellerine kuşak bağlar.
Akkız ve Batuga, Gök Saray'a döndüklerinden Alpagu Han'a ve tüm saraya gönüllerini birbirine bağladıklarını da söylemenin mutluluğunu yaşarlar.
Akkız ve Batuga, otağda sırtlarını birbirlerine dayayarak dışarıda baykuş ve gece böcekleri seslerini dinleyerek aşklarını yaşarlar. Akkız'ın iç geçirerek söylediği, "Birlikte yaşamak için ne güzel bir yer, ne güzel bir vakit" sözlerine Batuga, yerin ve zamanın önemli olmadığı güzel olanın Akkız'ın yanında olmak olduğunu söyleyerek cevap verir.