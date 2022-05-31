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    • Magazin
    • 02.06.2022 15:21
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    • 02.06.2022 15:21
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    Feride ve Selen'in planı tüyler ürpertti! Sabır taşı çatladı İzleyici ölümüyle göbek atacak! Camdaki Kız'da hamile Cana'nın korkunç sonu!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'da işler çığrından çıtkı. Cana'nın öleceği iddiası ortalığı karıştırdı. Nalan'ın Sedat'a tekmeyi bastıktan sonra Hayri ile yakınlaşması izleyicileri ekrana kilitledi. Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu fenomen dizi Camdaki Kız 45. bölüm fragmanıyla hayrete düşürdü. Peki neler oluyor?

    Camdaki Kız’da hamile Cana’nın korkunç sonu!

    Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Feride ile Selen'in planı herkesi şaşkına uğrattı. Sedat'tan hamile kalan Cana herkese tehlike oluşturmaya başladı. İpini çekmesi de Feride'ye düştü. Nalan Hayri'nin gidişiyle yıkılırken bir darbe de Sedat'tan geldi. Nalan'sız yapamayan Hayri gittiği gibi geri döndü. Fragmana damga vuran Cana'nın başına gelenler sonrası ise Cana'nın öleceği iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...

    Nalan'ın ailesi nedeniyle yaşadığı travmalara Sedat'la tanıştıktan sonra yenileri eklendi. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisi artık gizli değil. Cümle alemin bildiği yasak ilişkiye Nalan sabrede sabrede taşa döndü.

    Hayri ile yakınlaşmaya başlayan Nalan biraz nefes aldı. İçini Hayri'ye döken Nalan Hayri de gidince gözyaşlarına boğuldu.

    45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

    Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feride, Sedat ile Selen'in konuşmalarını gizli gizli dinlerken Cana'nın hamile olduğunu öğrendi.

    Yeni planı için ilk hamlesini yapan Feride, ''Bu işi bir an önce çözmezseniz bu konağı da hepinizi diri diri yakarım.'' diyerek Selen'i ve Sedat'ı tehdit etti.

    Öte yandan Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Hayri, konağa geri dönüyor.

        CANA'NIN PLANI ELİNDE PATLADI

        Bebeği eline koz gibi düşüren Cana Sedat'la oynayıp durdu. Çocuğu aldırmak istemeyen Cana, Koroğlu ailesinde büyük bombalar patlatmak için kendisine söz verdi. Mecbur kalan Sedat ise Cana'nın hamile olduğunu Selen'e söyledi. Selen ise bu işin bir an önce çözülmesini istedi ama Cana, kafasının dikine gidip çocuğu doğurmaya karar verdi.

        CAMDAKİ KIZ CANA ÖLECEK Mİ?

        Yeni bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan Camdaki Kız'da Cana'nın öleceği iddia edildi. Feride ve Selen'in iş birliği yaparak; Cana'yı öldürmeye çalışması ise şok etkisi yarattı. Ancak bazı izleyiciler Cana'nın çocuğunu aldırmak için kaçırıldığını düşünüyor.

        HANDE ATEİZİ DİZİDEN AYRILACAK MI?

        Öte yandan Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi'nin 3. sezonda yer alacağı ve ölmeyeceği biliniyor.
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        Haberler Magazin Feride ve Selen'in planı tüyler ürpertti! Sabır taşı çatladı İzleyici ölümüyle göbek atacak! Camdaki Kız'da hamile Cana'nın korkunç sonu!
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