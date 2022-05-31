Feride ve Selen'in planı tüyler ürpertti! Sabır taşı çatladı İzleyici ölümüyle göbek atacak! Camdaki Kız'da hamile Cana'nın korkunç sonu!

Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Feride ile Selen'in planı herkesi şaşkına uğrattı. Sedat'tan hamile kalan Cana herkese tehlike oluşturmaya başladı. İpini çekmesi de Feride'ye düştü. Nalan Hayri'nin gidişiyle yıkılırken bir darbe de Sedat'tan geldi. Nalan'sız yapamayan Hayri gittiği gibi geri döndü. Fragmana damga vuran Cana'nın başına gelenler sonrası ise Cana'nın öleceği iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...
Nalan'ın ailesi nedeniyle yaşadığı travmalara Sedat'la tanıştıktan sonra yenileri eklendi. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisi artık gizli değil. Cümle alemin bildiği yasak ilişkiye Nalan sabrede sabrede taşa döndü.
Hayri ile yakınlaşmaya başlayan Nalan biraz nefes aldı. İçini Hayri'ye döken Nalan Hayri de gidince gözyaşlarına boğuldu.
45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feride, Sedat ile Selen'in konuşmalarını gizli gizli dinlerken Cana'nın hamile olduğunu öğrendi.
Yeni planı için ilk hamlesini yapan Feride, ''Bu işi bir an önce çözmezseniz bu konağı da hepinizi diri diri yakarım.'' diyerek Selen'i ve Sedat'ı tehdit etti.
Öte yandan Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Hayri, konağa geri dönüyor.