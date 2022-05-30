Destan 25. bölüm bomba gibi geliyor: Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor! İşte Destan yeni bölümden ipuçları...

Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı.
Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?
İTBARAKLARIN SARAY OYUNU
İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı.