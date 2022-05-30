Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.05.2022 18:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.05.2022 18:08
    ABONE OL

    Destan 25. bölüm bomba gibi geliyor: Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor! İşte Destan yeni bölümden ipuçları...

    Yayınlanan fragmanlarıyla heyecanı doruklara çıkaran Destan’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Ekran yolculuğunu reyting ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren ‘Destan’ın, atv’de Salı akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 25’inci bölümüne Akkız ile Batuga’nın sevdaları için attıkları ilk adım ve İtbarakların çepir böceğiyle zehirledikleri Alpagu Han, Temur ile Kaya’yı kurtarmak için işgal altındaki Gök Hanlığına sızmaları damgasını vuracak. İşte Destan yeni bölümden ipuçları...

    Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor!

    Arçuray'ın görevlendirmesi ile Batuga ve Akkız, tacı saklaması için Ulu Kam Esrigün'e teslim etmek üzere yola çıkmıştı.

    Esrigün Kam'ın çadırına vardıklarında beklenmedik bir şekilde birbiriyle müjdelenen Akkız ve Batuga, kuşak bağlamış ve Esrigün Kam tarafından birliktelikleri ilan edilmişti. Aşıklarımızın bu yeni durumu Gök Saray'da nasıl bir yankı uyandıracak? Sevenler bu sefer kavuşabilecek mi?

    İTBARAKLARIN SARAY OYUNU
    İtbaraklar Gök Saray'a gizlice sızarak Gökbenleri öldürmüş ve hazırladıkları otları yakarak Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginlerin odalarını duman altında bırakmışlardı.

        Dumanın bayılttığı Alpagu Han, Temur ve Kaya'nın akıbeti ne olacak? Gök Hanlığının soyu bu suikast girişimden zararsız mı kurtulacak, yoksa bedeller mi ödeyecekler?

        HANLIK SOYU TEHLİKEDE
        Sarayda Barak Han'ın tacını arayan İtbaraklar yeni oyunları için Alpagu Han, Temur ve Kaya Teginleri bayıltmışlardı. İtbarakların yeni oyunu çepir zehiri belasıyla karşı karşıya kalan Alpagu Han, iki çıkmazla karşı karşıyadır.

        Ya Han, soyunun canı için tacı Obar'a verecek ya da kendi canı ve oğullarının canından Türk budununun selameti için vazgeçecektir. Bu çıkmaz karşısında Akkız ve Batuga'nın çepir belasından kurtulmak için yapacakları plan başarılı olacak mıdır?
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yoksulluk duyarı kasan Aykut patladı
        Haberler Televizyon Destan 25. bölüm bomba gibi geliyor: Batuga ve Akkız Gök Kağanlığına sızıyor! İşte Destan yeni bölümden ipuçları...
            SON DAKİKA