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    • 30.05.2022 19:50
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    • 30.05.2022 20:08
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    Türkiye bu kaçışı konuşuyor! Hayatının aşkı kabusu oldu! Gözü yaşlı anne günlerdir göremediği oğlu için Esra Erol’dan yardım istedi

    Burcu Siyahkaş, hayatının aşkı Volkan Kıvılcım ile nikah masasına oturup bu evliliği bir çocukla taçlandırdı. Ancak takip yıllarda bu evlilikte ayrılık çanları çalmaya başladı. Eşinden boşanmaya karar veren Burcu Hanım, bu süreçte hakaret ve tehditlerle mücadele etti. Genç kadın, eski eşinin 24 Nisan’da oğulları Varol Kıvılcım’ı kaçırması üzerine ise en büyük tramvayı yaşadı. Bunun üzerine gözü yaşlı anne, soluğu atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında aldı. Siyahkaş’ın anlattıkları ise duyanları şoke etti. İşte detaylar...

    Hayatının aşkı kabusu oldu!

    Hayatının aşkı Volkan Kıvılcım ile nikah masasına oturup bu evliliği bir çocukla taçlandıran Burcu Siyahkaş, adeta kabusu yaşadı.

    Oğlu için birçok kez evliliğine şans veren Burcu Siyahkaş, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve boşanma kararı aldı.

    Uzun süren çabalarının ardından eşinden resmi olarak boşanan Burcu Hanıım, oğlunun velayetini aldı.

    Ancak Volkan Kıvılcım, 24 Nisan'da oğlu Varol Kıvılcım'ı kaçırdı. Bunun üzerine gözü yaşlı anne, soluğu atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.

        Esra Erol'dan yardım isteyen Burcu Hanım, "Oğluma, bana ve aileme psikolojik şiddet uyguladı. Oğlumu bu şiddetten kurtarmak istiyorum. Çocuğum çok başarılı bir öğrenci ancak şu an okulundan uzak. Geleceğinin etkilenmesini istemiyorum" dedi.

        Volkan Kıvılcım'da evlat sevgisi olmadığını, oğlunu kullandığını belirten Burcu Hanım, boşanma nedenini de şöyle anlattı: "Alkol kullanıyordu, madde bağımlısı. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu hep şiddete yönlendiriyordu. Kendisi şiddete meyilli. Boşanmak istemiyordu ve hep oğlumun üstüne oynadı. Ona 'Annene söyle boşanmayalım. Annen başkasıyla evlenir' gibi şeyler söylüyordu. Oğluma sinkaflı sözler öğretiyordu"

        KATALOG YAPTI
        Burcu Hanım, Volkan Kıvılcım'ın kendisine ait fotoğraflardan bir katalog hazırladığını, sosyal medyada yayınladığı ve kataloğa ağza alınmayacak sözler yazdığını söyledi.

            "BABAMI DÖVDÜ"
            Eski eşinin aile üyelerini ve kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Burcu Hanım, "24 Nisan'da oğlumu görme gününde geldi, oğlumu aldı. Evine gittik, oğlumu almak için yoktu. İş yerine gittik, patronu 'Çarşamba gelin ben size getireceğim' dedi. Babamla gittik yine. Volkan babamı görünce üstüne atladı, 70 yaşındaki adamı dövdü"

            Yayına çıkmadan önce eski eşinin kendisine mesaj attığını dile getiren Burcu Hanım, "Buraya çıkacağımı bilmiyordu. Bana 'Çocuğu asla alamayacaksın. Çocuk anne katili olacak, seni öldürecek' şeklinde mesaj attı" diyerek herkesi şoke etti.

            Oğlunu kazanmak için her şeyi yapacağını söyleyen Burcu Hanım, eski eşini oğlunu Sinop'a götürdüğünü belirterek Varol'un bulunması için tüm Türkiye'ye seslendi.
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