Türkiye bu kaçışı konuşuyor! Hayatının aşkı kabusu oldu! Gözü yaşlı anne günlerdir göremediği oğlu için Esra Erol’dan yardım istedi

Volkan Kıvılcım'da evlat sevgisi olmadığını, oğlunu kullandığını belirten Burcu Hanım, boşanma nedenini de şöyle anlattı: "Alkol kullanıyordu, madde bağımlısı. Anlaşamıyorduk. Çocuğumu hep şiddete yönlendiriyordu. Kendisi şiddete meyilli. Boşanmak istemiyordu ve hep oğlumun üstüne oynadı. Ona 'Annene söyle boşanmayalım. Annen başkasıyla evlenir' gibi şeyler söylüyordu. Oğluma sinkaflı sözler öğretiyordu"