Türkiye bu kaçışı konuşuyor! Hayatının aşkı kabusu oldu! Gözü yaşlı anne günlerdir göremediği oğlu için Esra Erol’dan yardım istedi

Hayatının aşkı Volkan Kıvılcım ile nikah masasına oturup bu evliliği bir çocukla taçlandıran Burcu Siyahkaş, adeta kabusu yaşadı.
Oğlu için birçok kez evliliğine şans veren Burcu Siyahkaş, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı ve boşanma kararı aldı.
Uzun süren çabalarının ardından eşinden resmi olarak boşanan Burcu Hanıım, oğlunun velayetini aldı.
Ancak Volkan Kıvılcım, 24 Nisan'da oğlu Varol Kıvılcım'ı kaçırdı. Bunun üzerine gözü yaşlı anne, soluğu atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında aldı.