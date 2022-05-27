Kurtlar Vadisi’nin yönetmeninden çok konuşulacak yeni dizi! Usta oyuncuyu ekrana döndürdü! Yeni bir Polat Alemdar Elif Eylül aşkı doğuyor...

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'dan yeni dizi! Büyük ses getirecek! 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla gümgür gümbür geliyor. Senaryosunu Nurullah Sevimli, Esma Koç, Uğur Uzunok, Nurdan Tufai ve Hamit Işık'ın kaleme alacağı dizi Haziran ayında ilk bölümüyle TRT 1'de ekranlara gelecek.