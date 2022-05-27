Kurtlar Vadisi’nin yönetmeninden çok konuşulacak yeni dizi! Usta oyuncuyu ekrana döndürdü! Yeni bir Polat Alemdar Elif Eylül aşkı doğuyor...

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'dan yeni dizi! Büyük ses getirecek! 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni şampiyonlar ligi gibi bir oyuncu kadrosuyla gümgür gümbür geliyor. Senaryosunu Nurullah Sevimli, Esma Koç, Uğur Uzunok, Nurdan Tufai ve Hamit Işık'ın kaleme alacağı dizi Haziran ayında ilk bölümüyle TRT 1'de ekranlara gelecek.
BÜYÜK SÜKSE YARATACAK!
Polat Alemdar, Elif Eylül, Süleyman Çakır, Memati Baş karakterlerini hayatımıza sokan Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın yeni projesi ortaya çıktı.
BALKAN NİNNİSİ İLK FRAGMAN YAYINLANDI!
TRT1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi tanıtım fragmanı geldi. Yapımın çekimleri Üsküp'te gerçekleşiyor. Yayınlanan tanıtımla beraber dizi merak konusu oldu.
DEV OYUNCU KADROSU
Haziran ayı içerisinde TRT1 ekranlarında izleyici kitlesinin karşısına geçmesi planlanan Balkan Ninnisi'nde Merih Öztürk, Erdal Özyağcılar, Hakan Boyav, Özlem Türkad, Erman Saban, Deniz Gürkan, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Kaan Turgut gibi oyuncular yer alacak.
BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk öyküsünü gözler önüne serecek olan Balkan Ninnisi hem işlediği konuyla hem kadrosundaki oyuncularla ilgi odağına yerleşti.